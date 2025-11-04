El Gobierno provincial trasladó en helicóptero este martes al mediodía a un bebé de 1 año y 2 meses desde el hospital Schestakow de San Rafael hasta el hospital Notti. El pequeño recibirá un tratamiento de alta complejidad en la institución pediátrica luego de quemarse el 60% de su cuerpo con agua hirviendo.
Trasladaron en helicóptero a un bebé de San Rafael al Notti tras quemarse el 60% del cuerpo
El niño de 1 año y 2 meses alcanzó una olla con agua hirviendo que le cayó en el cuello, tórax y piernas. Las quemaduras son de segundo y tercer grado
El accidente doméstico ocurrió el lunes por la noche cuando el niño estaba con su tía en el barrio El Molino. El bebé alcanzó una olla con agua hirviendo que le cayó sobre el cuello, tórax y piernas.
Por estas quemaduras de segundo y tercer grado, el bebé requirió ser trasladado al hospital Notti para un tratamiento de alta complejidad.
El helicóptero partió de San Rafael alrededor de las 12.20 con destino al helipuerto de Guaymallén, en Acceso Este y Sarmiento, donde hubo un amplio operativo con cortes de tránsito, bomberos y ambulancias.
Según medios sanrafaelinos, se trata del primer traslado aéreo de un bebé como paciente desde ese departamento.