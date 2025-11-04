Trasladaron en helicóptero a un bebé de San Rafael al Notti tras quemarse el 60% del cuerpo

El accidente doméstico ocurrió el lunes por la noche cuando el niño estaba con su tía en el barrio El Molino. El bebé alcanzó una olla con agua hirviendo que le cayó sobre el cuello, tórax y piernas.

Por estas quemaduras de segundo y tercer grado, el bebé requirió ser trasladado al hospital Notti para un tratamiento de alta complejidad.