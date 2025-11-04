Un descubrimiento asombroso: la plaga que fue enemiga de Napoleón Bonaparte en Rusia

Más de dos siglos después, mediante el análisis de ADN antiguo extraído de dientes de soldados mediante técnicas de secuenciación de nueva generación, los investigadores pudieron identificar las firmas genéticas de dos agentes infecciosos.

El primero de estos descubrimientos fue una subespecie de Salmonella enterica, responsable de la fiebre paratifoidea, y la bacteria Borrelia recurrentis, responsable de la fiebre recurrente, una enfermedad transmitida por piojos que se caracteriza por episodios de fiebre seguidos de períodos de remisión.

descubrimiento, piojos Este descubrimiento sorprendió a los investigadores, quienes aseguraron no estar al tanto de las enfermedades.

De acuerdo con el descubrimiento, estos patógenos, hasta ahora no identificados en este contexto histórico, pudieron contribuir de manera significativa a la catástrofe sanitaria que diezmó a la Grande Armée durante su retirada.

Hasta este descubrimiento, se pensaba que era el tifus la única enfermedad infecciosa responsable de la mortandad masiva en el ejército de Napoleón.

Una retirada letal

Haciendo referencia a la historia, hay que decir que lo que se conoce como la retirada de Rusia en 1812 es uno de los episodios más letales de la historia militar europea.

Napoleón Bonaparte movilizó entre 500.000 y 600.000 soldados para invadir Rusia, pero tras seis meses de campaña, solo decenas de miles lograron regresar a Francia.

Las bajas, estimadas en alrededor de 300.000 hombres, se han atribuido tradicionalmente a las duras condiciones invernales, la falta de alimentos y la propagación de tifus. Ahora se sabe que los piojos tuvieron mucho que ver también.