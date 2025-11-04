El análisis de ADN antiguo extraído de los dientes de 13 soldados exhumados de fosas comunes en Vilna, Lituania, ha revelado un sorprendente descubrimiento. Las conclusiones del mismo, a las que puedes acceder a continuación, fueron publicadas en la revista Current Biology.
Un descubrimiento asombroso: la plaga que fue enemiga de Napoleón Bonaparte en Rusia
Estos patógenos, no identificados en la historia, pudieron contribuir a la retirada del ejército de Napoleón en Rusia. Los detalles del descubrimiento
Según la historia, Napoleón huyó de Rusia en 1812 porque la invasión fue un desastre militar, provocado por la falta de suministros, el intenso frío y la guerra de guerrillas rusa. Sin embargo, este descubrimiento señala también a una poderosa plaga como un causante más.
Los Piojos, enemigos de Napoleón Bonaparte en Rusia
Como se dijo, fue durante la trágica retirada de Rusia, el ejército de Napoleón (que contaba con aproximadamente 600.000 hombres) se redujo casi a la mitad debido al frío, el hambre y las enfermedades. Este descubrimiento agrega a los piojos como un factor más.
Más de dos siglos después, mediante el análisis de ADN antiguo extraído de dientes de soldados mediante técnicas de secuenciación de nueva generación, los investigadores pudieron identificar las firmas genéticas de dos agentes infecciosos.
El primero de estos descubrimientos fue una subespecie de Salmonella enterica, responsable de la fiebre paratifoidea, y la bacteria Borrelia recurrentis, responsable de la fiebre recurrente, una enfermedad transmitida por piojos que se caracteriza por episodios de fiebre seguidos de períodos de remisión.
De acuerdo con el descubrimiento, estos patógenos, hasta ahora no identificados en este contexto histórico, pudieron contribuir de manera significativa a la catástrofe sanitaria que diezmó a la Grande Armée durante su retirada.
Hasta este descubrimiento, se pensaba que era el tifus la única enfermedad infecciosa responsable de la mortandad masiva en el ejército de Napoleón.
Una retirada letal
Haciendo referencia a la historia, hay que decir que lo que se conoce como la retirada de Rusia en 1812 es uno de los episodios más letales de la historia militar europea.
Napoleón Bonaparte movilizó entre 500.000 y 600.000 soldados para invadir Rusia, pero tras seis meses de campaña, solo decenas de miles lograron regresar a Francia.
Las bajas, estimadas en alrededor de 300.000 hombres, se han atribuido tradicionalmente a las duras condiciones invernales, la falta de alimentos y la propagación de tifus. Ahora se sabe que los piojos tuvieron mucho que ver también.