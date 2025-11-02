Descubrimiento de una moneda de oro en perfectas condiciones emociona a especialistas europeos

Su perfil abombado, resultado de la técnica de acuñación sin matriz inferior, explicaría por qué campesinos encontraban estas monedas y las consideraban regalos del cielo.

En Sajonia solo se conocían dos ejemplares previos, uno perdido en el siglo XIX; este cuarto de statér se convierte en la moneda más antigua hallada en la región, presentada oficialmente en Dresde por el Landesamt für Archäologie Sachsen.

El estado de conservación de la moneda es casi perfecto.

Ante este descubrimiento, realizado en julio de este año gracias a un detector, la ministra Barbara Klepsch destacó la “responsabilidad compartida en la protección del patrimonio” y la valoración de la colaboración ciudadana.

Cómo es esta moneda

En cuanto a su diseño, el anverso de la moneda muestra la cabeza estilizada de un animal, posiblemente un ciervo, mientras que el reverso presenta un collar abierto con extremos engrosados, una estrella de borde redondeado y una esfera, motivos muy comunes entre las comunidades celtas del norte de Bohemia.

Esta no se trataba de una moneda en circulación en el estricto sentido económico, sino que probablemente era un objeto de estatus o formó parte de un depósito simbólico perteneciente a algún miembro de la élite local que comerciaba con las comunidades celtas.

Según los expertos, su estado de conservación es casi perfecto, lo que la convierte en un descubrimiento de máxima importancia para la arqueología de la región.