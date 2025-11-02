Un niño de 1 año murió tras caerle encima una moto que estaba en el patio

Un miembro de la familia había dejado su motocicleta de 250 cc. Estacionada en el patio, apoyada en la pata lateral. La madre del menor, de 41 años, junto con el resto de la familia, estaba almorzando en el comedor de la casa.

En un descuido, el pequeño Agustín comenzó a jugar con la motocicleta. Probablemente, intentó subirse al vehículo, momento en el que se produjo el accidente.

El vehículo cayó encima del niño, quien solo pudo emitir un grito de dolor antes de quedar inconsciente sobre el suelo, en medio de un charco de sangre.

La madre, al oír el ruido, salió para ver qué ocurría y descubrió la terrible escena. Inmediatamente, trasladaron a la víctima en un vehículo particular al hospital Zonal de Campo Gallo.

accidente1 Santiago del Estero. En la localidad de Campo Gallo un niño murió en un trágico accidente doméstico.

Allí, tras ser estabilizado, fue enviado a la capital santiagueña, a un centro de salud de alta complejidad.

Los médicos indicaron que presentaba golpes y lesiones graves en la cabeza y el cuerpo, por lo que fue internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con pronóstico reservado.

En el caso intervino la Unidad Fiscal de Capital a cargo de Luciana Jacobo, quien dispuso que en el domicilio donde se produjo la tragedia se realizaran las pericias de rigor.

Con el paso de los días, lamentablemente, el estado de salud del menor no mejoró y la preocupación crecía, hasta que, falleció a causa de una falla multiorgánica. Su cuerpo será sometido a una autopsia.

Fuente: nuevodiarioweb.com.ar