Beneficios y propiedades de tomar mate cocido

Cualquier argentino, uruguayo o paraguayo que uno conozca puede decir maravillas del mate, y por poco que se haya viajado a esos países ya se habrá percibido.

Es apreciado por su sencilla preparación y su lugar en la cultura sudamericana como una bebida reconfortante y socialmente compartida.

Se lo puede elaborar con la misma yerba con palos, la que utilizamos para el mate, o bien, se pueden conseguir los saquitos ya listos de mate cocido.

Pero, nada parecido al elaborado con la misma yerba, colado y endulzado apenas. Además, muchos eligen sumarle leche tibia.

En cuanto a la temperatura correcta del agua, se recomienda que el agua para el mate cocido debe llevarse hasta la temperatura de 89º C; ya que según dicen (al igual que el mate), a esta temperatura, se conserva el sabor de la yerba sin ser modificada por la temperatura del agua.

Algunos, prefieren, en vez de preocuparse por la temperatura del agua; agregar agua fría luego del primer hervor, para bajar la temperatura de la misma, y así, acercarse a los 89°C recomendados por los especialistas.

yerba2 Muy bueno. El popularmente yerbeado tiene innumerables beneficios.

La yerba mate contiene alcaloides –xantinas, teofilina, cafeína (o mateína) y teobromina–, polifenoles, saponinas, taninos y ácido ursólico.

Según diversos estudios científicos, la yerba mate tiene una alta capacidad antioxidante y ayuda a controlar el peso y en la prevención de enfermedades cardíacas.

A nivel nutricional, además, el mate cocido aporta vitaminas del complejo A, B y C que permiten que el organismo procese mejor la energía de los alimentos.

Y provee también minerales como calcio, magnesio, hierro, fósforo, potasio y sodio, que permiten un mejor funcionamiento del organismo.

Sin embargo, su concentración de cafeína y su efecto diurético hacen que la ingesta excesiva de mate esté contraindicada. Por esta razón, los especialistas del Instituto de la Yerba Mate recomiendan un consumo medido, cercano a un litro por día (un máximo de 3 o 4 veces por día, es decir, 3 o 4 saquitos o 50 g en hebras).

Fuente: pilaradiario.com