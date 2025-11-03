Atención jubilados: el impensado método de estafa que ya dejó miles de víctimas

El reporte detalla una nueva modalidad de fraude que afecta principalmente a personas mayores y vulnerables: el uso indebido de tarjetas de crédito o débito de los adultos mayores a cargo.

El informe señala que en varios casos Los autores eran cuidadores que aprovechaban su posición de confianza y el acceso a la documentación personal de los adultos mayores para apropiarse de las tarjetas y realizar compras en comercios o extracciones en cajeros automáticos.

Las víctimas, en su mayoría jubilados que contaban con cuidadores domiciliarios, descubrieron cargos en sus resúmenes bancarios que no correspondían a sus gastos habituales.

jubilados, estafa De manera impensada, muchos cuidadores son los que terminan usando las tarjetas de sus jubilados a cargo.

Las cámaras de seguridad de las sucursales bancarias permitieron identificar a varios de los implicados, quienes fueron registrados mientras realizaban retiros de grandes sumas de dinero. De hecho, muchos cuidadores no regresaban a casa tras el delito.

Este tipo de estafa suele darse en épocas de cobro o pago de haberes previsionales, cuando los adultos mayores reciben sus ingresos y los delincuentes aprovechan.

Cómo prevenir esta estafa

Para prevenir esta estafa, los expertos en ciberseguridad recomiendan que los fondos de los adultos mayores sean únicamente manejados por la familia. De esta manera, el delincuente no tendrá acceso a la maniobra.

Ante cualquier movimiento sospechoso en una cuenta de jubilados, la denuncia por estafa debe de ser realizada de inmediato. El Ministerio Público Fiscal remarcó que continúa trabajando en acciones de prevención y detección temprana de estafas de este tipo.