Este río que no solo impresiona por su tamaño, sino también por su misterio y fuerza. Te contamos sobre este gigante oculto de la naturaleza.

Rio Congo

El río más profundo del planeta Tierra: 220 metros, ni Nilo ni Amazonas y más de 700 especies

Según la fundación Aquae el río más profundo del planeta Tierra es el Río Congo, ubicado en el corazón de África central. Su recorrido atraviesa densas selvas, formaciones rocosas impresionantes y una diversidad de ecosistemas que lo convierten en un lugar único en el mundo.