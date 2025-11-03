Para el 14 de noviembre está previsto el inicio de las fiestas de la Vendimia departamentales

fiesta de la vendimia1 La Fiesta Nacional de la Vendimira será del 6 al 8 de marzo. Subsecretaría de Cultura

El calendario de vendimias departamentales

Ya se confirmaron las fechas para las celebraciones departamentales y los principales festivales de la provincia. Las fechas previstas y los lugares elegidos están sujetos a modificación.

Vendimias departamentales 2026

Viernes 14 de noviembre: San Carlos (teatro Neyú Mapú).

Viernes 19 de diciembre: Guaymallén (Predio de la Virgen).

Sábado 20 de diciembre: Luján de Cuyo (Parque Ferri).

Domingo 21 de diciembre: San Martín (calle Alem y Paseo de la Patria, Ciudad de San Martín).

Miércoles 7 de enero: Malargüe (predio Raíces Malargüinas).

Sábado 17 de enero: Lavalle (predio Verde del Polideportivo Municipal).

Sábado 17 de enero: Junín (Parque Dueño del Sol).

Sábado 24 de enero: San Rafael (anfiteatro Chacho Santa Cruz).

Jueves 29 de enero: Rivadavia (Polideportivo Municipal).

Viernes 30 de enero: Las Heras (lugar a confirmar).

Viernes 30 de enero: Tunuyán (anfiteatro Municipal)

Sábado 31 de enero: General Alvear (Plaza Departamental Carlos María Alvear)

Sábado 31 de enero: Maipú (lugar a confirmar).

Jueves 5 de febrero: La Paz (estadio Juan D. Perón).

Viernes 6 de febrero: Ciudad de Mendoza (Parque Cívico).

Sábado 7 de febrero: Tupungato (anfiteatro Municipal).

Viernes 13 de febrero: Santa Rosa (Parque Cultural y Recreativo Ventura Segura, La Dormida).

Sábado 14 de febrero: Godoy Cruz (Parque San Vicente).

fiesta de la vendimia2 El calendario de Cultura incluyó también a los distintos festivales que se harán en la provincia. Subsecretaría de Cultura

Festivales

También se dieron a conocer las fechas estimadas de los festivales departamentales, sujetos a modificación:

Del sábado 7 al martes 11 de enero: Festival del Chivo, Malargüe.

Sábado 7 y domingo 8 de febrero: Festival del Camote, Guaymallén.

Lavalle tendrá tres festivales: Sábado 15 y domingo 16 de noviembre: Festival de Jocolí “Portal de Mendoza”. Sábado 10 y domingo 11 de enero: Festival del Melón y la Sandía. Del sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo: Festival del Cosechador.

Sábado 15 y domingo 16 de noviembre: Festival de Jocolí “Portal de Mendoza”. Sábado 10 y domingo 11 de enero: Festival del Melón y la Sandía. Del sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo: Festival del Cosechador. Junín: Encuentro de las Naciones, del jueves 15 al domingo 18 de enero.

Encuentro de las Naciones, del jueves 15 al domingo 18 de enero. Rivadavia: Festival “Rivadavia canta al país”, del viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero.

Festival “Rivadavia canta al país”, del viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero. General Alvear: Domingo 8 de febrero: Festival del Álamo.

Domingo 8 de febrero: Festival del Álamo. Lunes 16 de febrero: Gran Carnaval.

Viernes 27 y sábado 28 de febrero: Festival de la Ciruela.

Tunuyán : Festival Nacional de la Tonada, sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero.

: Festival Nacional de la Tonada, sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero. La Paz: Festival de La Paz y el Canto de Cuyo, del viernes 6 al domingo 8 de febrero.

Festival de La Paz y el Canto de Cuyo, del viernes 6 al domingo 8 de febrero. Santa Rosa: Festival de la Cueca y el Damasco, sábado 14 y domingo 15 de febrero.

Coloquio de propuestas para la Vendimia 2026

Este domingo, en el Espacio Cultural Julio Le Parc en la Sala Vilma Rúpolo, se realizará el coloquio para definir qué equipo será el responsable de llevar adelante el Acto Central y la Repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. La invitación es abierta al público.

Las cuatro propuestas que se presentarán son: