Caras Extrañas, del ex 25 Junior Lescano, volvió a Mendoza con el rock stone bajo el brazo

Jugó prácticamente de local en Mendoza durante dos horas, con su banda Caras Extrañas (nombre tomado de "Sus ojos se cerraron", un tango bellísimo de Carlos Gardel), en un Arena Maipú que lo recibió muy bien y donde el sonido fue impecable. La puesta en escena fue buena, la guitarra de Ariel "Arito" Rodríguez le dio ese toque famoso de La 25 -el grupo que encabezaba Junior y se disolvió en 2021- con un sonido renovado pero bien del rock chabón.

caras extrañas banda Ariel "Arito" Rodríguez. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

El resto de la banda no se quedó atrás: Gastón Picazo (teclados), Darío “Rodia” Bruschi (guitarra acústica), Heber Vicente (batería), Juano Bang (bajo), Juan “Niño” Ildarraz (armónica) y Enzo Sánchez (saxofón), el resto de la formación que brindaron un show al que no le faltó nada.