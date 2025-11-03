Caras Extrañas, del ex 25 Junior Lescano, volvió a Mendoza con el rock stone bajo el brazo

Arrancar de vuelta no es para cualquiera. Menos en el rock stone, donde la memoria es corta y el mainstream aprieta. Pero Mauricio "Junior" Lescano es de esos pocos que pueden formar una banda nueva y convocar a la misma hinchada de siempre. Toca donde toca, la fiesta está servida.
Jugó prácticamente de local en Mendoza durante dos horas, con su banda Caras Extrañas (nombre tomado de "Sus ojos se cerraron", un tango bellísimo de Carlos Gardel), en un Arena Maipú que lo recibió muy bien y donde el sonido fue impecable. La puesta en escena fue buena, la guitarra de Ariel "Arito" Rodríguez le dio ese toque famoso de La 25 -el grupo que encabezaba Junior y se disolvió en 2021- con un sonido renovado pero bien del rock chabón.
El resto de la banda no se quedó atrás: Gastón Picazo (teclados), Darío “Rodia” Bruschi (guitarra acústica), Heber Vicente (batería), Juano Bang (bajo), Juan “Niño” Ildarraz (armónica) y Enzo Sánchez (saxofón), el resto de la formación que brindaron un show al que no le faltó nada.
El público era el de siempre: remeras de La 25, banderas de una época que vuelve todo el tiempo, y también merchandising nuevo de Caras Extrañas. Incluso se vieron algunas indumentarias de Bastar2, la banda que desde hace 8 años viene consolidándose en el género y que abrió la noche como teloneros. Y la rompieron, claro.
