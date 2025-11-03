Inicio Sociedad Rock
Caras Extrañas, del ex 25 Junior Lescano, volvió a Mendoza con el rock stone bajo el brazo

El ex líder de La 25 demostró que arrancar de cero no es para cualquiera. Con Arito Rodríguez en guitarra y una banda sólida, la fiesta fue total en Mendoza

Por Pablo Abihaggle [email protected]
Mauricio "Junior" Lescano, de Caras Extrañas.

Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Arrancar de vuelta no es para cualquiera. Menos en el rock stone, donde la memoria es corta y el mainstream aprieta. Pero Mauricio "Junior" Lescano es de esos pocos que pueden formar una banda nueva y convocar a la misma hinchada de siempre. Toca donde toca, la fiesta está servida.

Jugó prácticamente de local en Mendoza durante dos horas, con su banda Caras Extrañas (nombre tomado de "Sus ojos se cerraron", un tango bellísimo de Carlos Gardel), en un Arena Maipú que lo recibió muy bien y donde el sonido fue impecable. La puesta en escena fue buena, la guitarra de Ariel "Arito" Rodríguez le dio ese toque famoso de La 25 -el grupo que encabezaba Junior y se disolvió en 2021- con un sonido renovado pero bien del rock chabón.

caras extrañas banda
Ariel

Ariel "Arito" Rodríguez.

El resto de la banda no se quedó atrás: Gastón Picazo (teclados), Darío “Rodia” Bruschi (guitarra acústica), Heber Vicente (batería), Juano Bang (bajo), Juan “Niño” Ildarraz (armónica) y Enzo Sánchez (saxofón), el resto de la formación que brindaron un show al que no le faltó nada.

caras extrañas banda 2
Caras extrañas en Mendoza.

Caras extrañas en Mendoza.

El público era el de siempre: remeras de La 25, banderas de una época que vuelve todo el tiempo, y también merchandising nuevo de Caras Extrañas. Incluso se vieron algunas indumentarias de Bastar2, la banda que desde hace 8 años viene consolidándose en el género y que abrió la noche como teloneros. Y la rompieron, claro.

La lista completa de Caras Extrañas en Mendoza

  1. Leyenda urbana
  2. Así viví
  3. Sucio Sheriff
  4. Dejar de ser
  5. El vecindario
  6. Nena bien
  7. Como me gusta
  8. Cosas viejas
  9. Calles sin nombre
  10. Ya no
  11. Barrio viejo
  12. AC/DC
  13. Solo esta noche
  14. El dije
  15. Pruebalo
  16. Imaginando
  17. Buenas esposas
  18. Tierra luz
  19. Cruz de Sal
  20. Así es el RNR
  21. Solo voy
  22. Mil canciones
  23. Hasta la victoria
  24. 3 acordes
  25. Viajes de vida
  26. Chica del suburbano

