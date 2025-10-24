Está en Prime Video, tiene tres episodios y es una serie basada en hechos reales

serie estafador Zachary Joseph Horwitz es conocido por su nombre artístico, Zach Avery. Imagen: Prime Video.

La serie expone el ascenso meteórico y la estrepitosa caída de Zach Horwitz, un aspirante a actor y cómo pasa desde Indiana hacia Los Ángeles, mientras arma uno de los fraudes financieros más audaces de Hollywood. Obsesionado por convertirse en un actor de primera línea a pesar de carecer de talento, Zach convence a sus amigos de la universidad con recursos financieros de unirse a sus negocios con falsos respaldos de poderosos CEO.

El engaño de Zach se expande mientras gasta millones en viajes, fiestas y mansiones. Mientras persigue sus sueños actorales, inventa conexiones con ejecutivos de Hollywood y sostiene varios romances extramatrimoniales, incluido uno con Bexxx, artista de Las Vegas. Para avalar sus mentiras, el muchacho elaboraba informes anuales fastusoso, correos electrónicos falsos de ejecutivos de las plataformas, contratos retocados y regalos de lujo por los logros.

Hollywood Hustler Glitz, Glam, Scam Esta serie documental ofrece un retrato cercano y crudo del ascenso y caída de Zach Horwitz. Imagen: Prime Video.

La docuserie muestra los testimonios de su círculo íntimo, incluyendo a su exesposa, Mallory, que se enamoró de él durante la adolescencia, para luego descubrir que su vida entera era una mentira, sus compañeros de universidad y su amante de muchos años.

El fin de la estafa

Con los fondos recaudados, Horwitz logró adquirir una mansión de 5,7 millones de dólares en Los Ángeles y financió su fallida carrera actoral que incluyó películas menores como The Gateway en 2021. Sin embargo, la estafa y las mentiras se derrumbaron en 2019 con el incumplimiento en pagos por más de 227 millones de dólares.

En abril de 2021, Zach fue arrestado y en octubre del mismo año se declaró culpable. En febrero de 2022 lo condenaron a 20 años de prisión federal, más una restitución de 230 millones de dólares.