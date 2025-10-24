Si eres de las personas que se la pasa buscando una buena serie para ver, y estás cansado de no encontrar opciones nuevas en las plataformas de streaming, tenemos una recomendación perfecta para ti. Se trata de una serie que se estrenó recientemente en Prime Video que tiene adrenalina, drama, estafas y más.
Está en Prime Video, tiene tres episodios y es una serie basada en hechos reales
Si te gustan las series de true crime, tienes que ver este nuevo documental de drama y estafas que se estrenó el 17 de septiembre en Prime Video
Hollywood Hustler: Glitz, Glam, Scam es una serie que en solo tres episodios relata una historia basada en hechos reales. Dirigida por la nominada al Emmy Rebecca Chaiklin y producida por Library Films, Vice Studios y Article 19 Films, este documental ofrece un retrato cercano y crudo del ascenso y la caída de Zach Horwitz.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"De soñador del Medio Oeste a estafador de Hollywood, Zach Horwitz armó una elaborada estafa de $650 millones en Hollywood para financiar su obsesión por el estrellato. Su ex círculo íntimo nos cuenta cómo Zach abusó de su confianza mientras vivía en la extravagancia, pero cuando los inversores dejaron de recibir sus pagos, la fachada se derrumbó y la profundidad de su engaño quedó expuesta", revela Prime Video.
La serie expone el ascenso meteórico y la estrepitosa caída de Zach Horwitz, un aspirante a actor y cómo pasa desde Indiana hacia Los Ángeles, mientras arma uno de los fraudes financieros más audaces de Hollywood. Obsesionado por convertirse en un actor de primera línea a pesar de carecer de talento, Zach convence a sus amigos de la universidad con recursos financieros de unirse a sus negocios con falsos respaldos de poderosos CEO.
El engaño de Zach se expande mientras gasta millones en viajes, fiestas y mansiones. Mientras persigue sus sueños actorales, inventa conexiones con ejecutivos de Hollywood y sostiene varios romances extramatrimoniales, incluido uno con Bexxx, artista de Las Vegas. Para avalar sus mentiras, el muchacho elaboraba informes anuales fastusoso, correos electrónicos falsos de ejecutivos de las plataformas, contratos retocados y regalos de lujo por los logros.
La docuserie muestra los testimonios de su círculo íntimo, incluyendo a su exesposa, Mallory, que se enamoró de él durante la adolescencia, para luego descubrir que su vida entera era una mentira, sus compañeros de universidad y su amante de muchos años.
El fin de la estafa
Con los fondos recaudados, Horwitz logró adquirir una mansión de 5,7 millones de dólares en Los Ángeles y financió su fallida carrera actoral que incluyó películas menores como The Gateway en 2021. Sin embargo, la estafa y las mentiras se derrumbaron en 2019 con el incumplimiento en pagos por más de 227 millones de dólares.
En abril de 2021, Zach fue arrestado y en octubre del mismo año se declaró culpable. En febrero de 2022 lo condenaron a 20 años de prisión federal, más una restitución de 230 millones de dólares.