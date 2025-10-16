La serie de Prime Video que tienes que ver si te gustó "Suits"

serie goliath La serie se estrenó en 2026. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Billy McBride fue alguna vez un abogado poderoso, ahora acabado y desmejorado, pasa más tiempo en un bar que en la corte. Cuando accede renuentemente a iniciar una demanda por homicidio culposo contra el mayor cliente de la gran firma que ayudó a crear, Billy y su peculiar equipo descubren una importante conspiración mortal, que los enfrenta en un juicio de vida o muerte contra el colosal Goliat", revela la sinopsis oficial de Prime Video.

La serie gira en torno a Billy McBride, quien ha pasado de ser el fundador de uno de los bufetes más importantes del mundo “Cooperman & McBride” a ser un verdadero despojo humano, solitario y alcoholizado, como consecuencia de la espiral negativa que tuvo tras una grave crisis existencial causada por uno de sus casos.

serie abogados Este drama intenso tiene cuatro temporadas. Imagen: Prime Video.

Arruinado, divorciado y despedido de su propia firma, Billy malvive en un hotelucho de mala muerte, tirando de casos pequeños, hasta que tiene una gran oportunidad de redimirse, cuando le llega por casualidad una demanda civil por una muerte imprudente, contra el contratista de armas más poderoso del país que está representado por su antiguo bufete. El apartado profesional se convierte en personal a medida que avanza el caso en su particular versión de la lucha de David contra Goliath.

Tráiler de la serie

Embed - Goliath - Trailer Oficial Español | Amazon Prime Video España

Reparto