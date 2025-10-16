Si eres de los que siempre está buscando una buena serie para ver, Prime Video ofrece un océano de opciones diversas, pero hay algunas que resultan indispensables. Por eso, en esta nota te proponemos una miniserie de drama legal que tienes que ver si te gustó Suits, la ficción legal que fue furor.
La serie de Prime Video que tienes que ver si te gustó "Suits"
Tiene cuatro temporadas y se adentra en la lucha de un abogado solitario contra un gran bufete. Está disponible en Prime Video
Goliath: poder y debilidad es una serie de abogados bastante interesante que estrenó su primera temporada con ocho episodios en 2016. Fue creada por David E. Kelley y Jonathan Shapiro y protagonizada por Billy Bob Thornton. De hecho, su trabajo en esta serie le valió el Globo de Oro al mejor actor dramático en la ceremonia de 2016.
A continuación, te contamos de qué se trata la serie, cuáles son los personajes principales y otros detalles.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Billy McBride fue alguna vez un abogado poderoso, ahora acabado y desmejorado, pasa más tiempo en un bar que en la corte. Cuando accede renuentemente a iniciar una demanda por homicidio culposo contra el mayor cliente de la gran firma que ayudó a crear, Billy y su peculiar equipo descubren una importante conspiración mortal, que los enfrenta en un juicio de vida o muerte contra el colosal Goliat", revela la sinopsis oficial de Prime Video.
La serie gira en torno a Billy McBride, quien ha pasado de ser el fundador de uno de los bufetes más importantes del mundo “Cooperman & McBride” a ser un verdadero despojo humano, solitario y alcoholizado, como consecuencia de la espiral negativa que tuvo tras una grave crisis existencial causada por uno de sus casos.
Arruinado, divorciado y despedido de su propia firma, Billy malvive en un hotelucho de mala muerte, tirando de casos pequeños, hasta que tiene una gran oportunidad de redimirse, cuando le llega por casualidad una demanda civil por una muerte imprudente, contra el contratista de armas más poderoso del país que está representado por su antiguo bufete. El apartado profesional se convierte en personal a medida que avanza el caso en su particular versión de la lucha de David contra Goliath.
Tráiler de la serie
Reparto
- Billy Bob Thornton como Billy McBride.
- Maria Bello interpreta a Michelle McBride.
- Nina Arianda es Patty Solis-Papagian.
- Tania Raymonde interpreta a Brittany Gold.
- Diana Hopper como Denise McBride.
- William Hurt es Donald Cooperman.