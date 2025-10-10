pan y circo Pan y Circo estrenó su primera temporada en 2020. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Ganadora de 2 Premios Daytime Emmy. La primera temporada de esta serie de conversaciones, moderadas por el actor y cineasta mexicano Diego Luna, busca comprobar que todo se puede hablar si hay los ingredientes adecuados en la mesa. Los temas de esta entrega incluyen: violencia de género, la devastación del medio ambiente, la despenalización del aborto, el racismo y la identidad, y la guerra contra las drogas", revela Prime Video.

En cada episodio, Luna y seis invitados disfrutan de una comida preparada por un reconocido chef mexicano y discuten sobre temas fundamentales de interés universal en las sociedades contemporáneas. A la mesa, vienen invitados de todo tipo de escenarios, abarcando desde el mundo artístico a las esferas políticas, artistas, académicos, activistas y celebridades.

Algunos rostros famosos que aparecen en la serie son Gael García Bernal, Enrique Olvera, Elena Reygadas, Ana de la Reguera y muchos otros más.

¿Por qué una mesa para hablar de este tipo de temas? Diversos autores y pensadores se han referido a dicho elemento como el verdadero corazón del hogar, en donde se tienen las conversaciones más humanas. Es aquí donde inicia todo, pues tanto la comida, como la interacción en la mesa, poseen un gran poder de unión. Lo mismo se extiende a los amigos y aquellos a los que invitamos a sentarse en ella.

Cabe destacar que en Pan y circo nadie pretende contar una historia o crear un personaje. Simplemente se habla de lo que sucede, las circunstancias y en algunos casos, se ofrecen posibilidades para cambiar ciertas realidades. Se sienten como conversaciones de las que cualquiera puede ser parte.

Tráiler de la serie

Reparto