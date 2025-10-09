El actor estadounidense Brandon Wilson protagoniza la película. Imagen: Prime Video.

El actor estadounidense Brandon Wilson protagoniza la película. Imagen: Prime Video.

Si eres de los que siempre está buscando disfrutar un buen film, la realidad es que en el océano cinematográfico existen infinidad de títulos, pero hay algunos que resultan indispensables. Por eso, en este artículo te proponemos una película de drama que fue elegida como una de las mejores del 2024 y se puede ver en Prime Video.

La película en cuestión es Nickel Boys un drama histórico estadounidense que se estrenó en 2024 y relata una trama verdaderamente conmovedora. Fue dirigida por RaMell Ross, quien coescribió el guion con Joslyn Barnes.

El film se basa en la novela de 2019 The Nickel Boys de Colson Whitehead, que ganó un Premio Pulitzer. Al momento de su estreno recibió reseñas positivas de los críticos y fue nombrada una de las diez mejores películas de 2024 por el American Film Institute. Además, recibió varias nominaciones incluyendo los Premios Globo de Oro, Premios de la Crítica Cinematográfica, y dos nominaciones en los Premios Oscar.

nickel boys pelicula
Nickel Boys tiene una duraci&oacute;n de 140 minutos. Imagen: Prime Video.

Nickel Boys tiene una duración de 140 minutos. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la película?

"Nickel Boys relata la historia de dos adolescentes negros en un reformatorio juvenil. Su amistad se convierte en una fuente de esperanza", revela la sinopsis oficial de Prime Video.

Nickel Boys se basa en el histórico reformatorio de Florida de la década de 1960 llamado Arthur G. Dozier School for Boys, un reformatorio de hombres de la ciudad de Marianna, en el estado de Florida, en el cual sus internos eran obligados a trabajar y eran sometidos a brutales palizas y abusos.

nickel boys
Ethan Herisse interpreta a Elwood. Imagen: Prime Video.

Ethan Herisse interpreta a Elwood. Imagen: Prime Video.

El film explora la historia de Elwood Curtis, un joven afroamericano que es enviado a la Nickel Academy, una versión ficticia de la Escuela Dozier, después de ser acusado falsamente de un delito. Mientras está allí, conoce a un niño llamado Turner, y los dos forman una estrecha amistad mientras intentan sobrevivir a los horrores de la escuela y sus administradores corruptos.

Tráiler de la película

Embed - NICKEL BOYS Trailer (2024) SUBTITULADO / Los Chicos de la Nickel Trailer [HD] Prime

Reparto

  • Ethan Herisse como Elwood.
  • Ethan Cole Sharp como Elwood joven.
  • Daveed Diggs como Elwood adulto.
  • Brandon Wilson como Turner.
  • Aunjanue Ellis-Taylor como Hattie.
  • Hamish Linklater como Spencer.

Temas relacionados:

Te puede interesar