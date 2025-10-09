nickel boys pelicula Nickel Boys tiene una duración de 140 minutos. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la película?

"Nickel Boys relata la historia de dos adolescentes negros en un reformatorio juvenil. Su amistad se convierte en una fuente de esperanza", revela la sinopsis oficial de Prime Video.

Nickel Boys se basa en el histórico reformatorio de Florida de la década de 1960 llamado Arthur G. Dozier School for Boys, un reformatorio de hombres de la ciudad de Marianna, en el estado de Florida, en el cual sus internos eran obligados a trabajar y eran sometidos a brutales palizas y abusos.

nickel boys Ethan Herisse interpreta a Elwood. Imagen: Prime Video.

El film explora la historia de Elwood Curtis, un joven afroamericano que es enviado a la Nickel Academy, una versión ficticia de la Escuela Dozier, después de ser acusado falsamente de un delito. Mientras está allí, conoce a un niño llamado Turner, y los dos forman una estrecha amistad mientras intentan sobrevivir a los horrores de la escuela y sus administradores corruptos.

Tráiler de la película

