Netflix: se estrenó una comedia que te hará doler la panza de tantas carcajadas

Esta nueva película de Netflix llegó a la plataforma para hacer reír a todo el mundo y ya se entreveró entre las más vistas del catálogo de series y películas

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La película de Netflix es una de las mejores comedias que llegaron al catálogo en los últimos tiempos.

Cuando llega el momento de elegir qué ver en la pantalla de Netflix, probablemente los usuarios de la plataforma se lancen en la búsqueda de alguna comedia, con la premisa de reír para distender un poco y olvidarse de los problemas de la rutina diaria.

Y reforzando al grupo de comedias que componen el catálogo de Netflix, nada mejor que ver la película que acaba de estrenar y está causando una gran repercusión a nivel mundial.

Se trata de la película Please Don't Destroy: The Treasure of Foggy Mountain, una producción estadounidense de 2023 que es ideal para reír a carcajadas y sin parar.

Esta película está escrita por Martin Herlihy, John Higgins y Ben Marshall, quiénes son los protagonistas principales de la propuesta de Netflix, que tiene una duración de 1 hora y 32 minutos.

El estreno que brilla entre todas las series y películas está dirigido por Paul Briganti, se estrenó el 7 de octubre de 2025 en la plataforma y es perfecto para pasar un divertido momento, cualquier día de la semana.

netflix-Please-Don't-Destroy-The-Treasure-of-Foggy-Mountain
La película de Netflix era una de las más esperadas y es una de las comedias más valoradas de los últimos tiempos

Netflix: de qué trata la película Please Don't Destroy: The Treasure of Foggy Mountain

La película que acaba de aterrizar a Netflix sigue a tres amigos, Martin Herlihy (Martin), John Higgins (John) y Ben Marshall (Ben), que están cansados de la rutina de sus vidas y deciden tomar cartas en el asunto. En busca de un nuevo destino y oportunidades, los tres amigos que viven juntos se encaminan hacia una montaña cercana, donde hay escondido un tesoro de oro.

netflix-Please-Don't-Destroy-The-Treasure-of-Foggy-Mountain-estreno
Esta película de Netflix es una comedia que garantiza la risa.

Reparto de Please Don't Destroy: The Treasure of Foggy Mountain, película de Netflix

  • Ben Marshall (Ben)
  • John Higgins (John)
  • Martin Herlihy (Martin)
  • Conan O’Brien (Farley)
  • Bowen Yang (Deetch Nordwind)
  • Megan Stalter (Lisa)
  • X Mayo (Taylor)

Tráiler de Please Don't Destroy: The Treasure of Foggy Mountain, película de Netflix

Embed - Please Don't Destroy The Treasure of Foggy Mountain Trailer (2023) SUBTITULADO [HD]

Dónde ver la película Please Don't Destroy: The Treasure of Foggy Mountain, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Please Don't Destroy: The Treasure of Foggy Mountain se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Please Don't Destroy: The Treasure of Foggy Mountain se puede ver en Netflix.
  • España: la película Please Don't Destroy: The Treasure of Foggy Mountain se puede ver en Netflix.

