Netflix: se estrenó una comedia que te hará doler la panza de tantas carcajadas

Esta película está escrita por Martin Herlihy, John Higgins y Ben Marshall, quiénes son los protagonistas principales de la propuesta de Netflix, que tiene una duración de 1 hora y 32 minutos.

El estreno que brilla entre todas las series y películas está dirigido por Paul Briganti, se estrenó el 7 de octubre de 2025 en la plataforma y es perfecto para pasar un divertido momento, cualquier día de la semana.

netflix-Please-Don't-Destroy-The-Treasure-of-Foggy-Mountain La película de Netflix era una de las más esperadas y es una de las comedias más valoradas de los últimos tiempos

Netflix: de qué trata la película Please Don't Destroy: The Treasure of Foggy Mountain

La película que acaba de aterrizar a Netflix sigue a tres amigos, Martin Herlihy (Martin), John Higgins (John) y Ben Marshall (Ben), que están cansados de la rutina de sus vidas y deciden tomar cartas en el asunto. En busca de un nuevo destino y oportunidades, los tres amigos que viven juntos se encaminan hacia una montaña cercana, donde hay escondido un tesoro de oro.

netflix-Please-Don't-Destroy-The-Treasure-of-Foggy-Mountain-estreno Esta película de Netflix es una comedia que garantiza la risa.

Reparto de Please Don't Destroy: The Treasure of Foggy Mountain, película de Netflix

Ben Marshall (Ben)

John Higgins (John)

Martin Herlihy (Martin)

Conan O’Brien (Farley)

Bowen Yang (Deetch Nordwind)

Megan Stalter (Lisa)

X Mayo (Taylor)

Tráiler de Please Don't Destroy: The Treasure of Foggy Mountain, película de Netflix

Embed - Please Don't Destroy The Treasure of Foggy Mountain Trailer (2023) SUBTITULADO [HD]

Dónde ver la película Please Don't Destroy: The Treasure of Foggy Mountain, según la zona geográfica