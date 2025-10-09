"Escucharon disparos": misterio y sospechas por las muertes de una madre y su hija

Según se supo, los vecinos intentaron ingresar, pero la cantidad de humo lo impidió. Tras un intenso trabajo, los servidores públicos hallaron en una de las habitaciones los cuerpos de las dos mujeres: Adriana Velázquez, de 52 años, y su hija Mariana Bustos, de 25.

Adriana Velázquez era personal de limpieza de viviendas, y su hija Mariana Bustos se dedicaba a la venta de viandas.

femicidios bahia blanca La casa donde encontraron a las dos mujeres.

Pistas Clave: detonaciones y un sospechoso

Una vez en el lugar, el personal policial tomó contacto con los vecinos. Muchos afirmaron haber escuchado detonaciones durante la noche. Otros testigos clave señalaron haber visto la presencia de una persona que salía de la casa a bordo de una motocicleta.

El fiscal Viego se hizo presente en la escena y ordenó preservar el lugar para el trabajo de la Policía Científica y los bomberos, con el objetivo de determinar las causales del incendio y lo sucedido.

Actualmente, se está analizando la existencia de cámaras de seguridad para confirmar la presencia de la persona que habría concurrido a la casa.

Cuál es la hipótesis principal

Los cuerpos de las dos mujeres de Bahía Blanca serán sometidos a la respectiva autopsia de rigor en las próximas horas. Por el momento, la causa está caratulada como "averiguación causales de muerte", pero la hipótesis de doble femicidio es la principal línea de investigación.

Los investigadores analizan las relaciones que tenían la mujer y su hija con terceras personas y su entorno. Los bomberos buscarán determinar la causa del incendio.

Federico Montero, delegado del Ministerio de Seguridad, confirmó que "la fiscalía dispuso distintas medidas periciales que ya están en curso" y que se están "trabajando todas las líneas investigativas, todas las hipótesis, desde la peor", para determinar con certeza lo que pasó en el barrio Thompson de Bahía Blanca.