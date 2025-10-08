2586_D024_00155R-H-2025 Hombre Lobo se estrenó el 16 de enero de 2025. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la película?

"Christopher Abbott protagoniza el filme como Blake, un esposo y padre en San Francisco que hereda su aislada casa de la infancia en Oregón tras la desaparición de su padre presuntamente muerto. Como su matrimonio con Charlotte (Julia Garner), su exitosa y ambiciosa esposa, está en problemas, Blake la convence de tomarse un descanso y visitar la propiedad junto a su hija, Ginger", revela la sinopsis oficial de Prime Video.

La película gira en torno a Blake, un hombre casado y padre de familia que hereda la remota casa donde creció en una zona rural de Oregón tras la desaparición de su propio padre, dado por muerto. En plena crisis de pareja, Blake convence a su esposa de visitar la propiedad para tomarse unos días de descanso.

Julia Garner en Hombre Lobo La película combina la fantasía, el terror y el suspenso. Imagen: Prime Video.

Todo se tuerce cuando, de camino a la granja y en plena noche, la familia sufre el brutal ataque de un animal al que no consiguen ver y, en un intento desesperado por huir, se atrincheran dentro de la casa mientras la criatura merodea por la zona. Con el paso de las horas, Blake comienza a comportarse de un modo extraño y a convertirse en algo irreconocible.

Tráiler de Hombre Lobo

Embed - HOMBRE LOBO - Tráiler Oficial 1 (Universal Pictures) HD

Reparto de la película