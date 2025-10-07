Un hombre de 55 años, con un vínculo con Daiana Mendieta, es el único sospechoso del femicidio

daiana mendieta Daiana fue encontraba en un aljibe a 10 metros de profundidad y con un disparo en la cabeza. Un vecino, el principal sospechoso.

En los operativos trabajaron cadetes de la Escuela de Policía, la División Canes, efectivos de diferentes áreas de la fuerza, Bomberos y otros colaboradores, sumado a que se utilizan drones para inspeccionar el área.

Daiana fue encontrada sin vida con un tiro en la cabeza dentro de un aljibe a 10 metros de profundidad en el departamento Tala.

Quién es el hombre detenido por el femicidio de Daiana Mendieta

Un hombre de 55 años, identificado como Gustavo Brondino, fue apresado como presunto autor por el crimen. Según se supo, vivía a unas 10 cuadras del domicilio de la víctima, y mantenía un vínculo con la damnificada, al tiempo que fue la última persona que se contactó con ella.

La Policía de Entre Ríos allanó la vivienda de Brondino e incautó dos celulares, dos carabinas y una camioneta Hilux blanca que fue vista junto al vehículo Corsa en el que se desplazaba la víctima y que pertenecía a su madre.

El imputado se negó al arresto y le agregaron cargos por resistencia a la autoridad: “Se puso muy nervioso y no colaboró con el procedimiento”.

En las próximas horas se harán peritajes sobre la camioneta en busca de rastros que podrían complicar aún más al único detenido, a la vez que también se llevará a cabo la indagatoria y la lectura de cargos penales para Brondino.

En este sentido, desde la investigación indicaron que fueron claves los seguimientos de los movimientos que rebotaron en antenas de telefonía celular, también el registro de cámaras de vigilancia tanto públicas como privadas que ubican a Brondino en las inmediaciones de la escena del hecho.

Los investigadores saben que hay dos escenas: una primaria que habría sido el lugar en donde el imputado mató a Mendieta y una secundaria que es el aljibe en donde arrojó el cuerpo e intentó ocultarlo.

Además, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Entre Ríos emitió un comunicado en el que confirmó que el caso fue caratulado como homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio).

La cartera junto a la Policía de Entre Ríos “destacó el trabajo conjunto de los equipos de búsqueda y expresaron sus condolencias a la familia, solicitando respeto y prudencia ante la sensibilidad del caso”.

El comunicado oficial por el femicidio de Daiana Mendieta

En el marco de la investigación por la desaparición de Daiana Magalí Mendieta, la Fiscalía confirmó el hallazgo del cuerpo de la joven en la localidad de Mansilla, iniciándose formalmente una causa caratulada como femicidio.

Las autoridades informaron que el principal sospechoso permanece detenido y será indagado en las próximas horas. Asimismo, continúan las diligencias judiciales, la autopsia y las pericias correspondientes para reconstruir la secuencia de los hechos.

El Ministerio de Seguridad y Justicia, junto a la Policía de Entre Ríos destacaron el trabajo conjunto de los equipos de búsqueda y expresaron sus condolencias a la familia, solicitando respeto y prudencia ante la sensibilidad del caso.