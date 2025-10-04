Estaba prófugo por un intento de femicidio, se entregó y quedó libre a cambio de $10 millones

claudia rios karen oviedo envenenadora de guaymallen.jpg La fiscal de Homicidios Claudia Ríos investiga el femicidio. Foto: Gentileza Poder Judicial

Ante la negativa de la Fiscalía, el jueves pasado se realizó una audiencia para que una jueza resuelva la situación. La magistrada Érica Sánchez le dio el visto bueno al mantenimiento de libertad de Víctor Bruna, sujeto a ciertas reglas de conducta.

De esta forma, este viernes el hombre fijó un domicilio a más de 5 kilómetros de su expareja, rindió una caución de $10 millones y mantuvo su libertad, pese a la grave imputación de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en grado de tentativa -de 10 a 15 años de prisión-.

¿Fue un intento de femicidio?

La investigación sostiene que el 18 de noviembre pasado, en las primeras horas de la tarde, Víctor Bruna y su expareja se reunieron en el departamento de la mujer ubicado en calle Gutiérrez de Las Heras. La secuencia terminó con el hombre huyendo del lugar luego de perforarle el hígado y realizarle un tajo en el cuello a la mujer con un cuchillo que quedó en la propiedad.

La víctima fue trasladada al Hospital Lagomaggiore donde quedó internada en terapia intensiva, aunque el trabajo de los médicos logró salvarle la vida.

En el expediente han declarado principalmente los hijos de los protagonistas, siendo algunos de ellos los primeros en asistir a la víctima. Entre los testimonios existen versiones encontradas, ya que algunos apuntan a que su madre manifestó que fue un intento de femicidio mientras que otros apuntan a que el hombre en realidad se defendió de un ataque. Esa discusión será la que ahora se mantendrá en el expediente judicial para definir la suerte del acusado.