Pasó casi un año

Estaba prófugo por un intento de femicidio, se entregó y quedó libre a cambio de $10 millones

Víctor Bruna (43) está acusado de apuñalar en el tórax y en el cuello a su expareja de 41 años en Las Heras a fines del año pasado

Sebastián Salas
Sebastián Salas
Víctor Bruna está imputado por intento de femicidio, pero en libertad.

Hace casi un año que un mujer de 41 años fue apuñalada gravemente en su casa ubicada en Las Heras. Pese a las heridas que recibió en el tórax y en el cuello, logró sobrevivir al ataque. El único sospechoso del intento de femicidio fue su expareja, quien hasta este viernes se mantenía prófugo pero finalmente se entregó a cambio de mantener su libertad en la investigación.

Tras el ataque que sufrió la mujer -se reserva su identidad por ser un hecho de violencia de género-, su expareja se convirtió en el principal sospechoso. La propia víctima relató que ese día de noviembre de 2024 fue apuñalada por Víctor Eduardo Bruna (43), quien desde entonces se mantuvo en calidad de prófugo.

Ante los negativos intentos de capturarlo, la Fiscalía de Homicidios emitió una pedido de captura nacional e internacional. Pero desde abril pasado, el abogado Sergio Salinas presentó un escrito en busca de negociar la entrega del sospechoso del hecho de sangre en Las Heras a cambio de que mantenga su libertad.

claudia rios karen oviedo envenenadora de guaymallen.jpg
La fiscal de Homicidios Claudia Ríos investiga el femicidio.

Ante la negativa de la Fiscalía, el jueves pasado se realizó una audiencia para que una jueza resuelva la situación. La magistrada Érica Sánchez le dio el visto bueno al mantenimiento de libertad de Víctor Bruna, sujeto a ciertas reglas de conducta.

De esta forma, este viernes el hombre fijó un domicilio a más de 5 kilómetros de su expareja, rindió una caución de $10 millones y mantuvo su libertad, pese a la grave imputación de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en grado de tentativa -de 10 a 15 años de prisión-.

¿Fue un intento de femicidio?

La investigación sostiene que el 18 de noviembre pasado, en las primeras horas de la tarde, Víctor Bruna y su expareja se reunieron en el departamento de la mujer ubicado en calle Gutiérrez de Las Heras. La secuencia terminó con el hombre huyendo del lugar luego de perforarle el hígado y realizarle un tajo en el cuello a la mujer con un cuchillo que quedó en la propiedad.

La víctima fue trasladada al Hospital Lagomaggiore donde quedó internada en terapia intensiva, aunque el trabajo de los médicos logró salvarle la vida.

En el expediente han declarado principalmente los hijos de los protagonistas, siendo algunos de ellos los primeros en asistir a la víctima. Entre los testimonios existen versiones encontradas, ya que algunos apuntan a que su madre manifestó que fue un intento de femicidio mientras que otros apuntan a que el hombre en realidad se defendió de un ataque. Esa discusión será la que ahora se mantendrá en el expediente judicial para definir la suerte del acusado.

