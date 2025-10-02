haz que regrese Haz que regrese se estrenó este 2025. Imagen: Prime Video.

Este thriller de terror recibió reseñas positivas por parte de los críticos que elogiaron las actuaciones principales, especialmente la de Sally Hawkins, además de los efectos prácticos y la atmósfera de suspenso.

Prime Video: ¿De qué se trata Haz que regrese?

"Un hermano y una hermana descubren un aterrador ritual en la aislada casa de su nueva madre adoptiva en esta escalofriante película de posesión de los directores de Talk to Me, protagonizada por la nominada al Premio de la Academia Sally Hawkins", revela la descripción oficial de Prime Video.

La película cuenta la historia de Laura, una madre que ha perdido a su hija y en el anhelo por reconectar con ella investiga sobre rituales para atraer ángeles, aunque junto con estos vienen los demonios. Los testigos de esta situación son un hermano y una hermana, adoptados por Laura, quienes descubren un ritual aterrador en la aislada casa de su nueva madre adoptiva.

Tráiler de la película

Embed - Haz Que Regrese l Tráiler Oficial

Elenco de Haz que regrese