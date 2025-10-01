Luis Petri en 7D: "Hoy el desafío está en el Congreso, ahí está la madre de las batallas"

Y adelantó: "Vamos a crecer después del 26 de octubre".

Luis Petri en 7D Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Algunos sondeos de opinión posicionan al ministro de Milei como uno de los favoritos con un 47,1% de intención de voto, dejando bastante atrás a su competidor directo, como es Emir Félix por el peronismo. Así lo destacó el consultor Aníbal Urios, en una encuesta reciente.

Las contrataciones a la droguería Suizo Argentina

El ministro de Defensa aclaró que el Ministerio de Defensa sí realizó contrataciones a la droguería Suizo Argentina y resaltó, "nosotros hicimos una contratación por licitación pública y concurso de precios, no hubo ninguna exclusividad".

Respecto de los audios que vinculan a esta droguería con los hechos de presunta corrupción, soltó: "Todo es una operación política, producto de este momento".

Ante la consulta de cómo está la salud de la Obra Social de las Fuerzas Armadas, cuestionó a la gestión kirchnerista que "dejaron una bomba de relojería y estamos tratando de resolver".

Petri reclamó que durante el gobierno de Alberto Fernández, "las Fuerzas Armadas eran maltratadas, estaban mal pagos y nin siquiera se capacitaban".

El candidato a diputado sostuvo que los grupos militares "hoy se sienten reconocidos" y rechazó de plano "que hayan votado en contra de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires".

"Milei es el único presidente que asume el costo político"

El ex candidato a gobernador de Mendoza prefirió no hablar de su futuro político para las próximas elecciones a la gobernación y defendió la gestión de Milei.

"El presidente es el único político que asume al costo político, porque podría cambiar el rumbo económico, pero no lo hace para poder sostener la baja de la inflación", observó Petri en diálogo con el equipo de 7D.

