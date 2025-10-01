Inicio Política Luis Petri
Entrevista

Luis Petri en 7D: "Hoy el desafío está en el Congreso, ahí está la madre de las batallas"

El ministro de Defensa de Milei habló de la marcha de la campaña electoral que ingresa en su tramo final. Negó contrataciones directas con la droguería involucrada en presuntos hechos de corrupción

Melisa Stopansky
Luis Petri

Luis Petri, ministro de Defensa y candidato a diputado nacional.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

El ministro de Defensa, Luis Petri, visitó el programa 7D, a 25 días de las elecciones legislativas, en las que va como candidato a diputado nacional por la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

En un mano a mano con los periodistas Julián Imazio, Rosana Villegas, Pablo Gerardi y Agustina Fiadino, Petri dio sus sensaciones de la marcha de la campaña política y del momento que vive la gestión del presidente Javier Milei.

Petri advirtió que el próximo 26 de octubre se juega "la Argentina de la populista, de los gerentes de la pobreza vs la Argentina de la previsibilidad". El mendocino volvió a defender las políticas del gobierno nacional y remarcó que "la Argentina del crecimiento va a llegar siempre y cuando tengamos un Congreso que no ponga palos en la rueda".

Y adelantó: "Vamos a crecer después del 26 de octubre".

Luis Petri en 7D

Algunos sondeos de opinión posicionan al ministro de Milei como uno de los favoritos con un 47,1% de intención de voto, dejando bastante atrás a su competidor directo, como es Emir Félix por el peronismo. Así lo destacó el consultor Aníbal Urios, en una encuesta reciente.

Las contrataciones a la droguería Suizo Argentina

El ministro de Defensa aclaró que el Ministerio de Defensa sí realizó contrataciones a la droguería Suizo Argentina y resaltó, "nosotros hicimos una contratación por licitación pública y concurso de precios, no hubo ninguna exclusividad".

Respecto de los audios que vinculan a esta droguería con los hechos de presunta corrupción, soltó: "Todo es una operación política, producto de este momento".

Ante la consulta de cómo está la salud de la Obra Social de las Fuerzas Armadas, cuestionó a la gestión kirchnerista que "dejaron una bomba de relojería y estamos tratando de resolver".

Petri reclamó que durante el gobierno de Alberto Fernández, "las Fuerzas Armadas eran maltratadas, estaban mal pagos y nin siquiera se capacitaban".

El candidato a diputado sostuvo que los grupos militares "hoy se sienten reconocidos" y rechazó de plano "que hayan votado en contra de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires".

"Milei es el único presidente que asume el costo político"

El ex candidato a gobernador de Mendoza prefirió no hablar de su futuro político para las próximas elecciones a la gobernación y defendió la gestión de Milei.

"El presidente es el único político que asume al costo político, porque podría cambiar el rumbo económico, pero no lo hace para poder sostener la baja de la inflación", observó Petri en diálogo con el equipo de 7D.

