Javier Milei habló sin filtro sobre la crisis económica, su vínculo con Macri y la violencia política

“Fuimos a Tierra del Fuego con una agenda muy clara: visitar la planta de Newsan, que fue una experiencia hermosa, y mantener un encuentro con los guardaparques. La caminata que estaba programada no se pudo hacer porque aparecieron, otra vez, los violentos de siempre”, relató Milei.

También dijo que lo sucedido “sirve para que la gente tome conciencia. Ellos son los que todo el tiempo acusan de fascistas a los demás, pero los verdaderos fascistas son ellos, porque no permiten que se expresen otras ideas”.

Milei y los vínculos de Espert con un supuesto narco

Javier Milei minimizó las denuncias sobre supuestas vinculaciones del diputado José Luis Espert con sectores del narcotráfico, lo que definió como “otra operación” mediática y afirmó que se trata de un “chimento de peluquería”.

Señaló como algo sospechoso que “justo aparece ahora, en período electoral esta denuncia” sobre la relación de Espert con el detenido por narcotráfico Federico Fred Machado y al cuando le mencionaron que no es un chisme sino una causa en Estados Unidos respondió “que avance la Justicia”.

Milei y la situación económica

Javier Milei se refirió a la situación económica y defendió su plan de ajuste: "No tengo dudas que vamos a ganar el 26 de octubre", dijo Milei, y adelantó que después de las elecciones "va a haber una fuerte baja de la volatilidad" y se terminará "la incertidumbre".

“Argentina no está en el paraíso, pero tampoco venía del paraíso. Cuando asumimos, teníamos la combinación de las tres peores crisis de la historia. El desequilibrio monetario era el doble que en la previa al Rodrigazo, cuando la inflación se multiplicó por seis. Si eso lo trasladabas a nuestra situación, la inflación podría haberse multiplicado por doce y llegar al 3600%”.

Laje y Milei Javier Milei fue entrevistado por Antonio Laje.

Milei sobre Diego Spagnuolo

En medio de la polémica por la difusión de audios atribuidos a un exfuncionario de su entorno, Javier Milei se refirió en A24 a las escuchas que involucran a Diego Spagnuolo y rechazó de plano el contenido de esas grabaciones.

“A mí no me importa si es o no la voz de Spagnuolo. Voy a ir al core. El core es que lo que dice es falso. Primer punto. Independientemente de si es o no la voz de él, independientemente de si las escuchas son ilegales o no, eso no me importa nada. Lo que sí me importa es que lo que dice es falso”, subrayó Javier Milei.

Milei sobre Mauricio Macri

También hablo sobre su relación con el expresidente Mauricio Macri, con quienes llevaban un distanciamiento de un año.

"Después de todas las cosas impresionantes que pasaron en Estados Unidos, quienes no tienen conciencia de la política internacional minimizan lo que pasó. En ese momento de algarabía le escribí a Mauricio Macri y le di las gracias por las declaraciones generosas que tuvo en las últimas semanas"

Javier Milei en Ushuaia. Foto LLA. Javier Milei tuvo "recortar" su recorrido en Tierra del Fuego por las protestas.

Otras frases de Javier Milei

Lo que me preocupa es que hay una violencia bastante marcada y no es de un solo lado. El kirchnerismo tiene como hábito, si no está en el poder, destrozar. Violencia es querer bloquear actos o agredir gente. Las redes muchas veces crean un clima, pero un tuit no es lo mismo que un golpe

Las redes tienen determinadas lógicas. Cada una funciona distinto y hay que aprender a convivir con eso. Para mí, violencia es cuando alguien se mete con tu vida, tu libertad o tu propiedad. No podés poner en el mismo nivel un tuit con una agresión física. Eso es inaceptable y es la marca del kirchnerismo

Karina es una persona que se caracteriza por hablar mucho. Cuando nosotros llegamos, ANDIS estaba bajo la órbita de la Secretaría General. Y lo primero que hizo mi hermana, se la sacó de encima, la mandó a Capital Humano

Las elecciones distritales no son un buen predictor. En 2023 nos había ido mal en varios distritos y después ganamos la Presidencia. En Buenos Aires se jugaba mucho poder territorial de los intendentes, que pusieron toda la carne al asador con candidaturas testimoniales y recursos reñidos con la ética

Se desaceleró fuertemente la actividad económica

Espiar a una persona está mal, y encima además te pusiste a espiar al Poder Ejecutivo

Yo ya había hecho antes una denuncia sobre Jorge Rial y Mauro Federico, donde básicamente Mauro Federico termina confesando que a pedido de Rial habían montado una red de espionaje para hostigarme con mis perros, mis hijitos de cuatro patas

La verdad es que (con Macri) nos llevamos muy bien, por más que en un año no hablamos

Tuit Milei Trump

Milei y se vuelve a reunir con Donald Trump, será el 14 de octubre

El presidente Javier Milei confirmó de manera escueta y contundente un encuentro de alto nivel con su par de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Con un tuit que simplemente decía "REUNIÓN EN CASA BLANCA. Fin.", el mandatario adelantó la noticia que minutos después fue oficializada por la Cancillería argentina.

La visita se concretará el próximo 14 de octubre en Washington D.C., en un gesto que busca sellar la "excelente relación bilateral" y la sintonía política entre ambos líderes.