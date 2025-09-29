Alfredo Cornejo confirmó que Javier Milei visitará Mendoza antes de las elecciones legislativas

Milei y un fuerte mensaje político en Tierra del Fuego

A menos de un mes de los comicios del 26 de octubre, Milei recorrió el sur del país y ratificó que los argentinos tienen dos modelos para elegir: "¿Querés tener a la gente esclavizada con la dádiva? ¿Querés que la gente se muera de hambre? ¿Que la pobreza explote?".

"¿O querés una situación donde la pobreza está cayendo, la indigencia está cayendo, la economía se está recuperando, la inflación va desapareciendo de a poco?", planteó el jefe de Estado en una entrevista radial con un medio fueguino.

La primera actividad de Milei en suelo fueguino fue una recorrida por la planta de Newsan, productora de electrodomésticos de las marcas Atma, Noblex y Philco.

Por qué estuvo Bullrich en Mendoza

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, inauguró este lunes dos nuevas dependencias en Mendoza: una para la Gendarmería Nacional en Puente de Hierro y otra para la Policía Federal frente a la Municipalidad de Guaymallén, sobre calle Benavente.

La funcionaria estuvo acompañada por el intendente Marcos Calvente, el gobernador Alfredo Cornejo, el ministro de Defensa Luis Petri y la ministra de Seguridad provincial Mercedes Rus.

Durante la visita, Bullrich destacó el trabajo de la Policía de Mendoza y del gobierno provincial para desbaratar bandas delictivas: "Aquí se han hecho múltiples tareas, allanamientos, traslado de presos a Buenos Aires que intentaban pudrir las cárceles de Mendoza, delincuentes que intentaban seguir operando en las organizaciones dentro de las cárceles".

"En el Gran Buenos Aires tenemos un régimen especial para controlarlos y que no sigan delinquiendo adentro de las cárceles. Es muy importante lo que hemos logrado hasta ahora, aislando a los que quieren tener a las cárceles como oficinas de trabajo", completó.

Además, la funcionaria -quien es candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza- destacó el punto estratégico de Mendoza para la seguridad del país: "Esta es una jurisdicción en la que Gendarmería siempre tiene una tarea importante, si bien Gendarmería está en 800 puntos, Mendoza es una provincia fronteriza que está en una posición estratégica para aquellos que intentan violar la ley".

"Aquí va a estar la gendarmería para cuidar a los vecinos, la provincia, las fronteras".