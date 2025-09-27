Patricia Bullrich llega a Mendoza este lunes para inaugurar dos obras en plena campaña electoral

Luis Petri y Patricia Bullrich.jpg Patricia Bullrich junto a Luis Petri, el mendocino que se pasó a la Libertad Avanza y es candidato a diputado nacional.

La nueva sede de la Policía Federal se ubica en Puente de Hierro en Guaymallén y la otra, en cercanías a la Municipalidad.

Patricia Bullrich de campaña en Mendoza

La ministra de Milei hace una visita a Mendoza luego de la derrota en las elecciones legislativas bonaerenses y la crisis política del gobierno nacional por la suba del dólar y la desconfianza de los mercados.

Patricia Bullrich es una figura fuerte del gobierno nacional, proveniente del PRO y quien fuera candidata a presidenta con Luis Petri, como su compañero de fórmula.

En recientes declaraciones a medios nacionales, la funcionaria dijo que no hará una cuestión política el triple crimen de Brenda Castillo (20); Morena Verdi (20) y Laura Morena Gutiérrez (15).

La ministra afirmó que su par, Javier Alonso, dio información que no correspondía y responsabilizó al gobernador Axel Kicillof del flagelo de la inseguridad. Para la funcionaria el triple crimen no está vinculado a femicidios.