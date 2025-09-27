La ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich, llegará este lunes 29 de septiembre a Mendoza para dejar inauguradas dos nuevas dependencias. Una de la Policía Federal y la otra, de Gendarmería Nacional. La candidata a diputada nacional estará en la provincia a menos de un mes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Patricia Bullrich llega a Mendoza este lunes para inaugurar dos obras en plena campaña electoral
La ministra de Seguridad realizará el corte de cintas en la nueva sede de la Policía Federal y en la de Gendarmería Nacional. Ambas se emplazan en Guaymallén