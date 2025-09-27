Inicio Política Patricia Bullrich
Patricia Bullrich llega a Mendoza este lunes para inaugurar dos obras en plena campaña electoral

La ministra de Seguridad realizará el corte de cintas en la nueva sede de la Policía Federal y en la de Gendarmería Nacional. Ambas se emplazan en Guaymallén

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich junto a Luis Petri, ministro de Defensa.

La ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich, llegará este lunes 29 de septiembre a Mendoza para dejar inauguradas dos nuevas dependencias. Una de la Policía Federal y la otra, de Gendarmería Nacional. La candidata a diputada nacional estará en la provincia a menos de un mes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, dio a conocer la novedad este viernes, por lo que se espera una intensa agenda de la funcionaria de Javier Milei. Mendoza es una jurisdicción aliada en estas votaciones, en una coalición entre La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

Bullrich llegará a la provincia de Cuyo en medio de la conmoción por el triple crimen de Florencio Varela en el que se sospecha que hay vínculos con el narcotráfico y no se trata de un femicidio.

Patricia Bullrich junto a Luis Petri, el mendocino que se pasó a la Libertad Avanza y es candidato a diputado nacional.

La nueva sede de la Policía Federal se ubica en Puente de Hierro en Guaymallén y la otra, en cercanías a la Municipalidad.

Patricia Bullrich de campaña en Mendoza

La ministra de Milei hace una visita a Mendoza luego de la derrota en las elecciones legislativas bonaerenses y la crisis política del gobierno nacional por la suba del dólar y la desconfianza de los mercados.

Patricia Bullrich es una figura fuerte del gobierno nacional, proveniente del PRO y quien fuera candidata a presidenta con Luis Petri, como su compañero de fórmula.

En recientes declaraciones a medios nacionales, la funcionaria dijo que no hará una cuestión política el triple crimen de Brenda Castillo (20); Morena Verdi (20) y Laura Morena Gutiérrez (15).

La ministra afirmó que su par, Javier Alonso, dio información que no correspondía y responsabilizó al gobernador Axel Kicillof del flagelo de la inseguridad. Para la funcionaria el triple crimen no está vinculado a femicidios.

