Luis Petri es el segundo mejor ministro nacional, reveló una encuesta nacional

luis petri1 Luis Petri con emprendedores mendocinos. X Luis Petri

Luis Petri mantuvo su imagen

Luis Petri, que en las elecciones legislativas del 26 de octubre encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, tuvo la merma más moderada del equipo de Milei en un mes particularmente difícil para el oficialismo, lo que se reflejó en la derrota de LLA en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con CB, los tres ministros nacionales que en septiembre de 2025 lograron mayor imagen positiva entre los ciudadanos fueron: Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, en primer lugar con 45,3%; seguida por Luis Petri, ministro de Defensa, con 43,7%; y en tercer lugar Guillermo Francos, jefe de Gabinete, con 42,3%.

encuesta imagen ministros

En el otro extremo, los ministros con menor aprobación a nivel nacional fueron: Mario Lugones, de Salud, en último lugar con 23,9%; seguido por Lisandro Catalán, ministro del Interior, con 25,3%; y Gerardo Werthein, de Relaciones Exteriores, con 27,7%.

En Argentina, todos los ministros registraron una caída en su nivel de imagen positiva durante septiembre de 2025. El descenso más pronunciado fue el de Luis Caputo, ministro de Economía, con una baja de 9,9%. En tanto, la merma más moderada correspondió a Luis Petri, ministro de Defensa, cuya imagen retrocedió sólo 1,9%.

encuesta imagen milei

Javier Milei, el presidente que más imagen perdió

Dentro de las variaciones registradas con respecto al mes anterior, quien más incrementó su imagen positiva fue Santiago Peña, presidente de Paraguay. En contraste, el mandatario que más cayó en su nivel de aprobación fue Javier Milei, de Argentina, con una disminución de 3,6%.

Los tres presidentes mejor valorados en el mes de septiembre de 2025 por sus ciudadanos, siempre seg{un CB, fueron: en primer lugar, Yamandú Orsi de Uruguay con un 49% de imagen positiva; en segundo término, Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil con 47,5% y tercero, Daniel Noboa de Ecuador con 46,2% de aprobación.

En el otro extremo, los presidentes peor calificados de este mes fueron : en último lugar, Dina Boluarte de Perú con un 17,5% de imagen positiva; seguida por Luis Arce de Bolivia con un 18,2%; y en tercer lugar Nicolás Maduro de Venezuela con 24,3% de aprobación.