Godoy Cruz inauguró el Parque de los Niños con Cornejo y Petri en modo campaña

Tras felicitar al jefe comunal y a los vecinos godoycruceños por la concreción de esta nueva obra, el gobernador afirmó que "muchos de los municipios de Mendoza pueden realizar inversiones en espacios públicos como este gracias a sus buenas administraciones", al igual que la Provincia, que "no ha dejado de invertir, fundamentalmente en las áreas de su competencia: salud, educación y seguridad".

En este sentido, el mandatario puso como ejemplo la remodelación del hospital Lencinas, que se está ejecutando y que próximamente "contará con una guardia como la del Hospital Central". También mencionó lo realizado en el hospital Lagomaggiore y la mejora notoria de los espacios verdes a los que se integra este nuevo parque.

Cornejo y un mensaje de apoyo a la alianza de cara a octubre

Sin embargo, en un mensaje dirigido a las próximas elecciones de octubre, afirmó que "de nada vale administrar la Provincia o el Municipio correctamente y hacer obras si no mejora la economía nacional. Hace muchos años que venimos de caída tras caída debido a las administraciones pésimas del kirchnerismo. Eso empobreció a la Argentina y ese impacto se siente en las provincias, estén bien administradas o mal administradas".

En esa línea, el gobernador destacó la presencia de Petri, Verasay y de Álvaro Martínez, el diputado libertario mendocino que va en tercer lugar, en este acto, y solicitó el apoyo de la ciudadanía para la próxima contienda electoral que los tiene como candidatos.

"Sabemos que hoy el pueblo está haciendo un gran esfuerzo, pero ese esfuerzo será en vano, quedará en la nada, si vuelve a ganar el kirchnerismo. Necesitamos ese apoyo para poder seguir haciendo obras en el plano municipal y provincial, pero también para que se ordene nuestra economía y el país crezca", explicó Cornejo. Además, afirmó que esto solo será posible "si el gobierno nacional tiene éxito y cuenta con el apoyo popular en las elecciones".

El nuevo corazón verde en Godoy Cruz

El Parque de los Niños cuenta con nuevas canchas de fútbol adaptado, vóleibol y básquet, además del microestadio de hockey y sóftbol. También posee vestuarios, sanitarios, estacionamiento, un circuito de calistenia, ejercitadores y mesas de ping pong.

Al respecto, Costarelli subrayó que "con cada cancha y cada espacio deportivo promovemos la salud, la alegría, la disciplina y el trabajo en equipo, valores fundamentales para nuestra comunidad".

costarelli parque de los niños El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, junto a vecinas en la inauguración del Parque de los Niños.

El parque ofrece un teatro al aire libre, juegos musicales y de gran escala para grupos infantiles. Asimismo, cuenta con un vivero y un sector destinado al reciclaje. Todo el predio fue forestado y parquizado con sectores de frutales y gran diversidad de especies.

Los senderos fueron diseñados priorizando la accesibilidad, lo que garantiza recorridos adaptados para que todas las personas puedan disfrutar del parque.

"La idea es que todas las personas puedan sorprenderse y disfrutar el recorrido, ya que para Godoy Cruz la inclusión es un pilar esencial en el modelo de gestión", expresaron desde la comuna.

parque-de-los-niños Vecinos disfrutaron la inauguración del Parque de los Niños. Foto: Gobierno de Mendoza

Uno de los puntos destacados es el sistema de riego automatizado por aspersión, que asegura un uso sustentable del recurso hídrico. El predio cuenta con 3 cisternas con capacidad de entre 75.000 y 80.000 m³ de agua, cuyo llenado se realiza a través de un turno de riego programado, sin necesidad de camiones externos. Así, el agua se distribuye mediante cañerías y aspersores que permiten cubrir eficientemente todas las áreas, incluidas las zonas deportivas y forestadas.

El nuevo pulmón verde también cuenta con cámaras y casillas de control en accesos peatonales y vehiculares, así como una potente iluminación nocturna que garantiza mayor seguridad para el disfrute y esparcimiento de los vecinos del municipio.

Finalmente, Costarelli concluyó: "Para nuestro Modelo Godoy Cruz, la palabra comunidad es fundamental, es la que nos guía para seguir trabajando, porque una comunidad fuerte y participativa es el motor para continuar creciendo".