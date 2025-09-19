Inicio Política Luis Petri
Luis Petri se reunió con comerciantes y visitó pymes del Este en plena campaña electoral

El candidato a diputado nacional, Luis Petri, recorrió Santa Rosa y San Martín junto con Pamela Verasay, otra de las figuras que lo acompañan en la lista

Luis Petri en Santa Rosa. Atrás, su hermana Griselda.

El ministro de Defensa y candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, Luis Petri, arrancó este viernes su recorrido por los departamentos de la provincia de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. En plena campaña electoral, se mostró en las redes sociales primero en Santa Rosa, un territorio en manos del peronismo.

Allí se lo pudo ver junto a la candidata en segundo término en la lista de legisladores nacionales, Pamela Verasay, quien lo acompañó por las calles céntricas. También estuvo su hermana Griselda, quien tendría un lugar asegurado en la Legislatura teniendo en cuenta que ocupa el primer cargo en la nómina de candidatos a diputados por el segundo distrito electoral.

Visitaron pymes y emprendimientos y compartieron un café con vecinos que "sueñan y trabajan por un futuro mejor. Escuchar a cada mendocino reafirma en el camino que elegimos junto al presidente @JMilei: defender las ideas de la libertad que generan trabajo y crecimiento", escribió Petri en su cuenta de X.

Luis Petri dialogó con comerciantes de Santa Rosa. Esta vez, como candidato a diputado nacional en primer término del oficialismo.

La parada de Luis Petri en Santa Rosa

El mismo Petri fue el encargado de postear imágenes desde la Regional El Molino en Santa Rosa. "Es uno de esos lugares que cuentan la verdadera historia de Mendoza: la del esfuerzo que se transforma en progreso, la del trabajo que se convierte en orgullo, la de un pueblo que nunca deja de soñar con un futuro mejor. Con 20 años de vida, este espacio se volvió una referencia para quienes visitan la zona Este y quieren llevarse algo más que un recuerdo: quieren llevarse una parte de nuestra identidad", posteó el funcionario del gobierno libertario tras desembarcar en las tierras de la justicialista Flor Destéfanis.

Y resaltó que "es un orgullo inmenso y una emoción incomparable ver cómo Santa Rosa crece año tras año, y saber que, junto al presidente @javiermilei, trabajamos para que Mendoza y toda la Argentina vuelvan a ocupar el lugar que se merecen: el de una Nación libre, grande y con futuro".

Luis Petri visitó la Olivícola Rodrigo de Vivar, en San Martín.

Su paso por San Martín

Más tarde la comitiva se trasladó a San Martín, una comuna radical dirigida por Raúl Rufeil. En este caso, Petri eligió la Olivícola Rodrigo de Vivar, una firma que ya había visitado en el 2023, cuando a sus propietarios les prometió volver. Y ahora cumplió su promesa.

"Encontré una empresa que, con más de 50 años de historia, sigue creciendo en San Martín. La tradición e innovación se encuentran en cada proceso: seleccionar, prensar y elaborar aceites que no solo recorren el mercado local, sino que también llevan el nombre de Mendoza al mundo. Sus productos nos demuestran que con esfuerzo y trabajo, nuestra provincia puede ser sinónimo de calidad, progreso y futuro", destacó Luis Petri en modo candidato.

En un principio, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, iba a sumarse al periplo de Luis Petri en Mendoza pero hubo cambio de planes ya que la funcionaria viajó junto con el presidente Javier Milei a Córdoba, donde brindó un discurso eminentemente económico en el contexto de un nuevo aniversario de la Bolsa de Comercio.

