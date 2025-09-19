Luis Petri se reunió con comerciantes y visitó pymes del Este en plena campaña electoral

luis petri santa rosa Luis Petri dialogó con comerciantes de Santa Rosa. Esta vez, como candidato a diputado nacional en primer término del oficialismo. Foto: redes sociales Luis Petri

La parada de Luis Petri en Santa Rosa

El mismo Petri fue el encargado de postear imágenes desde la Regional El Molino en Santa Rosa. "Es uno de esos lugares que cuentan la verdadera historia de Mendoza: la del esfuerzo que se transforma en progreso, la del trabajo que se convierte en orgullo, la de un pueblo que nunca deja de soñar con un futuro mejor. Con 20 años de vida, este espacio se volvió una referencia para quienes visitan la zona Este y quieren llevarse algo más que un recuerdo: quieren llevarse una parte de nuestra identidad", posteó el funcionario del gobierno libertario tras desembarcar en las tierras de la justicialista Flor Destéfanis.

Y resaltó que "es un orgullo inmenso y una emoción incomparable ver cómo Santa Rosa crece año tras año, y saber que, junto al presidente @javiermilei, trabajamos para que Mendoza y toda la Argentina vuelvan a ocupar el lugar que se merecen: el de una Nación libre, grande y con futuro".

luis petri (3) Luis Petri visitó la Olivícola Rodrigo de Vivar, en San Martín. Foto: redes sociales Luis Petri

Su paso por San Martín

Más tarde la comitiva se trasladó a San Martín, una comuna radical dirigida por Raúl Rufeil. En este caso, Petri eligió la Olivícola Rodrigo de Vivar, una firma que ya había visitado en el 2023, cuando a sus propietarios les prometió volver. Y ahora cumplió su promesa.

"Encontré una empresa que, con más de 50 años de historia, sigue creciendo en San Martín. La tradición e innovación se encuentran en cada proceso: seleccionar, prensar y elaborar aceites que no solo recorren el mercado local, sino que también llevan el nombre de Mendoza al mundo. Sus productos nos demuestran que con esfuerzo y trabajo, nuestra provincia puede ser sinónimo de calidad, progreso y futuro", destacó Luis Petri en modo candidato.

En un principio, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, iba a sumarse al periplo de Luis Petri en Mendoza pero hubo cambio de planes ya que la funcionaria viajó junto con el presidente Javier Milei a Córdoba, donde brindó un discurso eminentemente económico en el contexto de un nuevo aniversario de la Bolsa de Comercio.