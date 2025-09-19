Inicio Política Aconcagua Arena
Llamado a licitación

El Gobierno busca un operador privado para potenciar las actividades del Aconcagua Arena

El Ejecutivo apunta a una inversión privada que mejore la infraestructura y multiplique la agenda de actividades deportivas y espectáculos del Aconcagua Arena

Por UNO
El Gobierno busca un operador privado para potenciar las actividades del Aconcagua Arena. 

El Gobierno busca un operador privado para potenciar las actividades del Aconcagua Arena. 

El Gobierno de Mendoza lanzó un proceso de concesión para el estadio cubierto Aconcagua Arena con la intención de que un operador privado se haga cargo de la gestión y explotación de ese espacio en el Parque General San Martín. El objetivo, según comunicaron, es transformar el lugar en un polo cultural, deportivo y artístico de mayor escala.

En ese sentido, el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, aseguró que la meta es “que el Aconcagua Arena continúe consolidando a Mendoza como una plaza de referencia cultural y deportiva”. Además, destacó que desde el Ejecutivo aspiran a “contratar a una empresa con trayectoria en la producción de todo tipo de eventos para esta agenda polifuncional que tendrá el estadio”.

Según el funcionario, las falencias de diseño del estadio cubierto han limitado su uso. “Aspiramos a que el privado se haga cargo con una inversión significativa para adaptar el estadio antes del inicio de sus actividades”, explicó, y advirtió que el Estado no está en condiciones de afrontar los millones de dólares necesarios para climatización, sonorización y otras mejoras.

tenis de mesa-wtt-aconcagua arena-02.jpg
Estadio cubierto Aconcagua Arena de la Ciudad de Mendoza.&nbsp;

Estadio cubierto Aconcagua Arena de la Ciudad de Mendoza.

La propuesta de concesión también prevé que el Gobierno conserve seis fechas al año para actividades propias, enfocadas en el deporte social y la cultura mendocina. El canon que pague el adjudicatario se destinará a programas de inclusión deportiva.

El pliego ya se encuentra disponible para consulta, y los interesados podrán presentar observaciones hasta el 30 de septiembre, camino a la licitación.

Desde el Ejecutivo remarcaron, en tanto, que buscan "garantizar una gestión profesional con transparencia, que potencie el uso del estadio como espacio de referencia en la región”.

mendoza-premier-padel4.jpg

Sobre el estadio cubierto Aconcagua Arena del Parque Gral. San Martín

Se encuentra al lado del estadio mundialista Malvinas Argentinas, precisamente hacia el norte, en la Avenida del Libertador del Parque General San Martín.

Tiene capacidad para 8.400 espectadores sentados y ya recibió numerosos eventos deportivos y culturales, entre los que se destacan dos ediciones del Mendoza Premier Pádel, uno de los mejores certámenes de la disciplina a nivel internacional y que trajo a la provincia a los mejores jugadores del circuito.

Temas relacionados:

Te puede interesar