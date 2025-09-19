El Gobierno busca un operador privado para potenciar las actividades del Aconcagua Arena. 

tenis de mesa-wtt-aconcagua arena-02.jpg Estadio cubierto Aconcagua Arena de la Ciudad de Mendoza.

La propuesta de concesión también prevé que el Gobierno conserve seis fechas al año para actividades propias, enfocadas en el deporte social y la cultura mendocina. El canon que pague el adjudicatario se destinará a programas de inclusión deportiva.

El pliego ya se encuentra disponible para consulta, y los interesados podrán presentar observaciones hasta el 30 de septiembre, camino a la licitación.

Desde el Ejecutivo remarcaron, en tanto, que buscan "garantizar una gestión profesional con transparencia, que potencie el uso del estadio como espacio de referencia en la región”.

mendoza-premier-padel4.jpg

Sobre el estadio cubierto Aconcagua Arena del Parque Gral. San Martín

Se encuentra al lado del estadio mundialista Malvinas Argentinas, precisamente hacia el norte, en la Avenida del Libertador del Parque General San Martín.

Tiene capacidad para 8.400 espectadores sentados y ya recibió numerosos eventos deportivos y culturales, entre los que se destacan dos ediciones del Mendoza Premier Pádel, uno de los mejores certámenes de la disciplina a nivel internacional y que trajo a la provincia a los mejores jugadores del circuito.