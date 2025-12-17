El viernes 19 de diciembre Q' Lokura se presentará en Mendoza con un vibrante espectáculo que promete ser inolvidable. Será a partir de las 22 en el Aconcagua Arena (Avenida del Libertador, parque General San Martín). Las entradas están a la venta en Tuentrada.com y Maxi Mall (Avenida San Martín 1468, Ciudad).
Q' Lokura promete una fiesta imperdible en el Aconcagua Arena
La popular banda cordobesa de cuarteto cerrará el año con una presentación inolvidable a puro cuarteto
Con un estilo moderno y una energía arrolladora, Q' Lokura se ha consolidado como uno de los referentes en la música de cuarteto en Argentina, y está listo para hacer vibrar el escenario como nunca antes. Q' Lokura en Mendoza, un show imperdible.
Q' Lokura en Mendoza: una fiesta imperdible
Q' Lokura ofrecerá a sus seguidores una experiencia llena de ritmo, con un setlist que incluye sus grandes éxitos y las nuevas canciones que están conquistando a sus fans. La banda promete una noche llena de baile, música y conexión con el público, asegurando una fiesta que será grabada para todos.
La producción del show recomendó adquirir las entradas cuanto antes para no perderse este gran evento. Se espera una alta demanda, ya que Q' Lokura cuenta con una gran cantidad de seguidores apasionados.
Q' Lokura ofrecerá un emocionante espectáculo. Quienes asistan serán parte de una noche llena de alegría y buena música para terminar el 2025 con una verdadera Fiesta de Fin de Año, que tendrá como cierre DJs para asegurar que la fiesta sea realmente épica.