Q' Lokura promete una fiesta imperdible en el Aconcagua Arena

Con un estilo moderno y una energía arrolladora, Q' Lokura se ha consolidado como uno de los referentes en la música de cuarteto en Argentina, y está listo para hacer vibrar el escenario como nunca antes. Q' Lokura en Mendoza, un show imperdible.

Q Lokura 1 Q' Lokura: Nicolás "Nico" Sattler y Facundo "Chino" Herrera

Q' Lokura en Mendoza: una fiesta imperdible

Q' Lokura ofrecerá a sus seguidores una experiencia llena de ritmo, con un setlist que incluye sus grandes éxitos y las nuevas canciones que están conquistando a sus fans. La banda promete una noche llena de baile, música y conexión con el público, asegurando una fiesta que será grabada para todos.