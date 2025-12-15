Festival de la Tonada 2026: Abel Pintos y Coti, entre las figuras principales

Vendimia y apertura pop

El cronograma de actividades comenzará el viernes 30 de enero con la celebración de la Fiesta Departamental de la Vendimia. Durante esta primera jornada se desarrollará el espectáculo artístico de la cosecha, seguido de la elección y coronación de las nuevas soberanas departamentales de la Vendimia y de la Tonada.

Coti llega a Mendoza Coti Sorokin, el cierre musical de la primera luna del Festival de la Tonada 2026.

Para el cierre musical de esta noche inaugural, la organización confirmó la presencia del cantautor Coti Sorokin, quien pondrá el toque de rock y pop al escenario.