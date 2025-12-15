La Municipalidad de Tunuyán oficializó la realización de la 44ª edición del Festival Nacional de la Tonada y confirmó las fechas y los artistas que encabezarán las tres lunas del evento. El encuentro se hará los días viernes 30 y sábado 31 de enero, y el domingo 1 de febrero de 2026, en el tradicional Anfiteatro Municipal de Tunuyán, ubicado a orillas del río.
Festival de la Tonada 2026: Abel Pintos y Coti, entre las figuras principales
La 44ª edición del clásico evento del Valle de Uco se realizará del 30 de enero al 1 de febrero. La primera noche coincidirá con la Fiesta Departamental de la Vendimia
Vendimia y apertura pop
El cronograma de actividades comenzará el viernes 30 de enero con la celebración de la Fiesta Departamental de la Vendimia. Durante esta primera jornada se desarrollará el espectáculo artístico de la cosecha, seguido de la elección y coronación de las nuevas soberanas departamentales de la Vendimia y de la Tonada.
Para el cierre musical de esta noche inaugural, la organización confirmó la presencia del cantautor Coti Sorokin, quien pondrá el toque de rock y pop al escenario.
Un fin de semana a puro folklore
Las noches del sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero retomarán el espíritu tradicional del festival, enfocándose en la tonada y el cancionero popular.
- Sábado 31: La grilla destaca a dos referentes actuales de la escena folklórica nacional: Lázaro Caballero y la agrupación Los Campedrinos.
- Domingo 1: El cierre general de la edición 2026 estará a cargo de Abel Pintos, quien regresará al Anfiteatro Municipal para poner el broche de oro al festival más importante del oeste argentino.