Flanes cierra el año con la presentación de su primer disco en la Nave Cultural

Flanes: una banda que crece con identidad mendocina

Flanes es una banda de rock enérgica nacida en Mendoza, caracterizada por su trabajo colectivo y sus influencias del rock de habla inglesa de los años 2000, con guiños a referentes históricos del género. Su sonido transita desde paisajes etéreos y texturados hasta explosiones de energía pura, logrando una propuesta fresca e impredecible.

En 2024, el grupo grabó siete nuevas canciones en los históricos estudios Zanessi, tocando en vivo de manera simultánea para capturar la espontaneidad de su interpretación. La mezcla y masterización de Matías Rey Woods aportó el toque final de sofisticación a este nuevo material.

El cuarteto está integrado por Juan Farré (voz), Ramiro Ortiz (guitarra), Simón Roldán (bajo) y Diego Vilariño (batería), cuatro músicos que desde 2022 vienen construyendo una trayectoria en ascenso con lanzamientos como "Muerto un celular", "Bowie", "El fin de una cosa", "Soy un oso, dame miel", "Sacarte mi mente" y "Clones", con la participación de Exe Stocco (Pasado Verde).

Sobre Mil Variantes

Con influencias que van desde Charly García, The Cure, Delta Sleep y Sleep Token, hasta bandas locales como Pasado Verde y Usted Señálemelo, Mil Variantes construye climas contrastantes entre lo íntimo y lo explosivo. También, se nutre de otras artes como el cine simbólico, los universos interconectados de Marvel y DC, la filosofía y la poesía.

Mil Variantes banda mendocina Mil Variantes compartirá escenario con Flanes.

Esta banda local está integrada por Lautaro Bulacio (voz), Lucas Albornoz (guitarra líder), Lisandro Mercado (guitarra rítmica), Emma Vilariño (teclado), Julián Fernández (bajo) y Leonel Lopresti (batería).

Con este evento, la Ciudad pone de manifiesto la importancia de la cultura y la creación artística local, acercando propuestas de calidad al público y potenciando el crecimiento de los nuevos talentos que enriquecen la escena musical mendocina.