El sábado 13 de diciembre, la Orquesta Internacional de Guitarras presentará su espectáculo de improvisaciones y composiciones originales. El evento se realizará en el Museo Provincial de Bellas Artes “Emiliano Guiñazú”, Casa de Fader (San Martín 3651, Mayor Drummond, Mendoza). Se ofrecerán dos funciones, la primera a las 190 y la segunda a las 21. La entrada es gratuita, pero debido al aforo limitado, los interesados deben asegurar su lugar retirando hasta dos tickets por persona a través del sitio web Entradaweb.
Música en Movimiento presenta su Orquesta Internacional de Guitarras en el museo Fader
Con más de dos docenas de guitarristas en escena, la Orquesta Internacional de Guitarras ofrecerá un repertorio de improvisaciones y composiciones originales
La Subsecretaría de Cultura de Mendoza invita a presenciar un encuentro artístico único protagonizado por más de dos docenas de instrumentistas provenientes de Argentina (Mendoza, Buenos Aires, Salta), Chile, Perú, Estados Unidos e Inglaterra. La Orquesta, un ensamble performático, presentará un programa de obras e improvisaciones concebidas para múltiples guitarras, buscando un recorrido sonoro inmersivo donde diversos estilos musicales se entrelazan en un diálogo constante entre los músicos y el público.
Este espectáculo es impulsado por Música en Movimiento, un colectivo internacional de guitarristas creado en 2017. Fundado por Luciano Pietrafesa, quien a su vez integra la legendaria League of Crafty Guitarists, el colectivo difunde y desarrolla la tradición iniciada por Robert Fripp (líder de King Crimson) con su escuela Guitar Craft.
El proyecto de Música en Movimiento está dedicado a establecer una relación consciente con el instrumento y la música, reuniendo periódicamente a grupos locales de Salta, La Plata, Santiago de Chile y Quito. La Orquesta de Guitarras resultante desafía las convenciones tradicionales del espectáculo, utilizando el espacio y el movimiento como elementos de su construcción sonora y colocando a la audiencia en el centro de la experiencia artística.