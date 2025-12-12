Música en Movimiento presenta su Orquesta Internacional de Guitarras en el museo Fader

Orquesta de Guitarras 2 La Orquesta de guitarras se presentará en dos horarios: a las 19 y a las 21.

La Subsecretaría de Cultura de Mendoza invita a presenciar un encuentro artístico único protagonizado por más de dos docenas de instrumentistas provenientes de Argentina (Mendoza, Buenos Aires, Salta), Chile, Perú, Estados Unidos e Inglaterra. La Orquesta, un ensamble performático, presentará un programa de obras e improvisaciones concebidas para múltiples guitarras, buscando un recorrido sonoro inmersivo donde diversos estilos musicales se entrelazan en un diálogo constante entre los músicos y el público.

Este espectáculo es impulsado por Música en Movimiento, un colectivo internacional de guitarristas creado en 2017. Fundado por Luciano Pietrafesa, quien a su vez integra la legendaria League of Crafty Guitarists, el colectivo difunde y desarrolla la tradición iniciada por Robert Fripp (líder de King Crimson) con su escuela Guitar Craft.