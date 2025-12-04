Arcángel celebra 30 años de metal en Mendoza: cuándo es el recital y dónde comprar las entradas

Arcangel 1 Arcangel, una cita imperdible este viernes en el Le Parc.

Arcángel y un viaje por sus 30 años de rock en Mendoza

El evento no solo marca tres décadas de música ininterrumpida para la banda ícono de la cultura rockera local, sino que se prepara para hacer un show épico con fines de registro audiovisual en vivo.

Formado por Germán Philippens (voz y guitarra), Alejandro Vélez (bajo) y Germán “Ceja” Ramos (batería), el grupo ha anunciado que la celebración contará con una lista de músicos invitados, incluyendo a exintegrantes y artistas amigos que se sumarán al escenario para repasar la extensa discografía de la banda.