El legendario trío de metal mendocino Arcángel celebrará sus 30 años de trayectoria con un único concierto en Mendoza. La cita es el próximo viernes 5 de diciembre a las 21 en la Sala Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). Las entradas, con un aforo limitado a 220, se encuentran disponibles en Entradaweb.
Arcángel celebra 30 años de metal en Mendoza: cuándo es el recital y dónde comprar las entradas
El icónico trío mendocino festeja 30 años de rock con un concierto especial, exintegrantes y sorpresas. Prometen un registro audiovisual inolvidable
Arcángel y un viaje por sus 30 años de rock en Mendoza
El evento no solo marca tres décadas de música ininterrumpida para la banda ícono de la cultura rockera local, sino que se prepara para hacer un show épico con fines de registro audiovisual en vivo.
Formado por Germán Philippens (voz y guitarra), Alejandro Vélez (bajo) y Germán “Ceja” Ramos (batería), el grupo ha anunciado que la celebración contará con una lista de músicos invitados, incluyendo a exintegrantes y artistas amigos que se sumarán al escenario para repasar la extensa discografía de la banda.
Arcángel, que ha construido su carrera de forma independiente, aprovechará la ocasión para recorrer canciones de sus siete discos de estudio y, además, presentará a su público el flamante videoclip de su último trabajo, "Buenas y Malas".