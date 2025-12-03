Ciclo "Bichas Raras": concierto del dúo Nautas, una propuesta imperdible de altísimo nivel

Postales del gineceo. Amores y vidas de antiguas mujeres

Anónimo español. ROMANCE DEL CONDE OLINOS

Claudio Monteverdi. SI DOLCE È IL TORMENTO

Claudio Monteverdi. LETTERA AMOROSA

Zeca Alfonso. ENDECHAS A BARBARA ESCRAVA

Domenico Mazzocchi. NO ME MUEVE, MI DIOS, PARA QUERERTE

Anónimo sefaradí. I - DURME, DURME. II – HIXA MIA. III – EN LA MAR HAY UNA TORRE

Barbara Strozzi. CHE SI PUO FARE

Maria Elena Walsh. REQUIEM DE MADRE

Este programa fue presentado en Paysandú (Uruguay), Santiago de Chile, Buenos Aires y Mendoza.

Nautas: música antigua, horizontes nuevos

Desde 2012, Ramiro Albino y Griselda López Zalba conforman el dúo Nautas, un proyecto que navega los mares de la música antigua con brújula sensible y mirada contemporánea. Su nombre, que evoca a los antiguos navegantes, refleja su pasión por descubrir territorios sonoros olvidados y trazar nuevas rutas interpretativas entre mundos musicales.

Con una formación académica sólida y una curiosidad artística insaciable, el dúo ha llevado su propuesta a importantes escenarios como el Museo Histórico Sarmiento en Buenos Aires, la Nave Cultural mendocina, el Aula Magna de la Universidad de Santiago de Chile, la iglesia Evangélica Alemana de Montevideo y el Museo de la Ciudad de Quito. Cada presentación es una oportunidad para redescubrir el patrimonio musical desde perspectivas frescas e innovadoras.

Sus programas de concierto, verdaderos arcos narrativos, tejen constelaciones temáticas, como "El cantar de los decires", donde reviven historias musicales de la antigüedad; "aguaS aladas", un viaje por músicas de mareas y navegaciones; y "María, todo es María", que recorre devociones marianas desde el canto llano hasta el Barroco colonial.

El Dúo Nautas ha documentado su trabajo a través de registros discográficos y producciones audiovisuales que testimonian su particular enfoque: un equilibrio perfecto entre el respeto por las fuentes históricas y la libertad creativa. Su propuesta invita a experimentar la música antigua no como reliquia museística, sino como arte vivo y palpitante, capaz de dialogar intensamente con nuestro tiempo.

Esta propuesta, que trasciende el mero concierto para convertirse en experiencia sonora, consolida al Dúo Nautas como uno de los proyectos más originales en el panorama de la música antigua en Latinoamérica.