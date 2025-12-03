Ciclo "Bichas Raras": concierto del dúo Nautas, una propuesta imperdible de altísimo nivel

Este sábado 6 de diciembre una propuesta de excelente nivel se vivirá en Cálamo & Papiro (Roque Sáenz Peña 2830, Vistalba, Luján de Cuyo. El ciclo "Bichas Raras: mujeres en el arte, la literatura presenta el concierto del dúo Nautas (Ramiro Albino y Griselda López Zalba) Postales del gineceo. Amores y vidas de antiguas mujeres. Será a partir de las 20, las entradas se pueden conseguir al 2616-637-812 e incluyen una copa de vino.
Las entradas están a la venta e incluyen una copa de vino para una original noche con Ramiro Albino (arpa) y la soprano Griselda López Zalba
El programa de este concierto es una suerte de paráfrasis a la antigua (aunque con breves intromisiones de obras más modernas) del magnífico ciclo de Lieder “Amor y vida de mujer” (Frauenliebe und Leben) que musicalizó Robert Schumann sobre poemas de Adelbert von Chamisso, en el que se recorren todas las etapas de la vida de una mujer a través de poesías magistralmente puestas en música. Nuestro gineceo reúne a Domenico Mazzocchi, Claudio Monteverdi, Barbara Strozzi, Zeca Alfonso, Maria Elena Walsh y varios autores anónimos.
PROGRAMA
Postales del gineceo. Amores y vidas de antiguas mujeres
- Anónimo español. ROMANCE DEL CONDE OLINOS
- Claudio Monteverdi. SI DOLCE È IL TORMENTO
- Claudio Monteverdi. LETTERA AMOROSA
- Zeca Alfonso. ENDECHAS A BARBARA ESCRAVA
- Domenico Mazzocchi. NO ME MUEVE, MI DIOS, PARA QUERERTE
- Anónimo sefaradí. I - DURME, DURME. II – HIXA MIA. III – EN LA MAR HAY UNA TORRE
- Barbara Strozzi. CHE SI PUO FARE
- Maria Elena Walsh. REQUIEM DE MADRE
Este programa fue presentado en Paysandú (Uruguay), Santiago de Chile, Buenos Aires y Mendoza.
Nautas: música antigua, horizontes nuevos
Desde 2012, Ramiro Albino y Griselda López Zalba conforman el dúo Nautas, un proyecto que navega los mares de la música antigua con brújula sensible y mirada contemporánea. Su nombre, que evoca a los antiguos navegantes, refleja su pasión por descubrir territorios sonoros olvidados y trazar nuevas rutas interpretativas entre mundos musicales.
Con una formación académica sólida y una curiosidad artística insaciable, el dúo ha llevado su propuesta a importantes escenarios como el Museo Histórico Sarmiento en Buenos Aires, la Nave Cultural mendocina, el Aula Magna de la Universidad de Santiago de Chile, la iglesia Evangélica Alemana de Montevideo y el Museo de la Ciudad de Quito. Cada presentación es una oportunidad para redescubrir el patrimonio musical desde perspectivas frescas e innovadoras.
Sus programas de concierto, verdaderos arcos narrativos, tejen constelaciones temáticas, como "El cantar de los decires", donde reviven historias musicales de la antigüedad; "aguaS aladas", un viaje por músicas de mareas y navegaciones; y "María, todo es María", que recorre devociones marianas desde el canto llano hasta el Barroco colonial.
El Dúo Nautas ha documentado su trabajo a través de registros discográficos y producciones audiovisuales que testimonian su particular enfoque: un equilibrio perfecto entre el respeto por las fuentes históricas y la libertad creativa. Su propuesta invita a experimentar la música antigua no como reliquia museística, sino como arte vivo y palpitante, capaz de dialogar intensamente con nuestro tiempo.
Esta propuesta, que trasciende el mero concierto para convertirse en experiencia sonora, consolida al Dúo Nautas como uno de los proyectos más originales en el panorama de la música antigua en Latinoamérica.