Consolidado como uno de los nombres imprescindibles de la escena actual, El Zar confirmó su visita a Mendoza para presentar oficialmente su último disco. El show será el viernes 28 de noviembre a las 22 en Nido Club (Mitre 1709, Ciudad). Las entradas están a la venta a través de Ticketek.
El Zar llega a Mendoza para presentar "Paraíso", su álbum más ambicioso
La dupla referente del nuevo rock en español llega al Arena Maipúen el marco de una extensa gira internacional
La banda liderada por Facundo Castaño Montoya y Pablo Giménez llega en un momento de madurez artística con Paraíso, una obra conceptual que marca un punto de inflexión en su discografía. Lejos de ser una colección de canciones aisladas, el nuevo material captura el espíritu de la ruta, la libertad y el movimiento, una temática que se trasladará a la puesta en escena del show.
El 2025 ha sido un año consagratorio para el dúo. Con una nominación a los Premios Gardel por “No entiendo si es amor” (en la categoría Mejor Canción Rock Pop) y presentaciones destacadas en el prime time del Cosquín Rock y el escenario principal del Quilmes Rock, el grupo ha demostrado su capacidad de convocatoria masiva. Su crecimiento trasciende las fronteras nacionales: la gira actual incluye paradas estratégicas en España (con pasos por Madrid y Barcelona), México, Chile, Uruguay, Perú y Colombia.
Antes de su llegada a Mendoza, El Zar tuvo una parada clave en Buenos Aires el 4 de octubre en el estadio GEBA, lo que anticipó el calibre de producción que traerán al interior del país. Con una comunidad de fans en expansión y millones de reproducciones en plataformas, la fecha en el Arena Maipú promete ser uno de los eventos destacados de la agenda musical de fin de año.