El Zar llega a Mendoza para presentar "Paraíso", su álbum más ambicioso

La banda liderada por Facundo Castaño Montoya y Pablo Giménez llega en un momento de madurez artística con Paraíso, una obra conceptual que marca un punto de inflexión en su discografía. Lejos de ser una colección de canciones aisladas, el nuevo material captura el espíritu de la ruta, la libertad y el movimiento, una temática que se trasladará a la puesta en escena del show.

El Zar.jpg El Zar presenta "Paradiso" este viernes en Nido Club.

El 2025 ha sido un año consagratorio para el dúo. Con una nominación a los Premios Gardel por “No entiendo si es amor” (en la categoría Mejor Canción Rock Pop) y presentaciones destacadas en el prime time del Cosquín Rock y el escenario principal del Quilmes Rock, el grupo ha demostrado su capacidad de convocatoria masiva. Su crecimiento trasciende las fronteras nacionales: la gira actual incluye paradas estratégicas en España (con pasos por Madrid y Barcelona), México, Chile, Uruguay, Perú y Colombia.