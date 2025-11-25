El coro Estudio Vocal Universitario cierra su temporada 2025 en la Basílica de San Francisco

El programa central de la velada será la interpretación de la "Sunrise mass", una obra contemporánea del compositor noruego Ola Gjeilo, escrita específicamente para coro y orquesta de cuerdas. Para esta ocasión, se ha conformado un ensamble orquestal integrado por una veintena de músicos locales de alto nivel técnico, quienes acompañarán a una imponente masa coral de 70 cantantes. Este cuerpo vocal estará compuesto por los miembros actuales del EVU, ex integrantes, refuerzos convocados especialmente y la participación destacada de Da Capo Camerata Vocal, agrupación invitada de la provincia de San Luis dirigida por Pablo Eggarter.

Embed - EVU Estudio Vocal Universitario on Instagram: "GRAN CONCIERTO EXTRAORDINARIO para cerrar una temporada llena de música y emociones. SUNRISE MASS de Ola Gjeilo será presentada nuevamente en Mendoza con una orquesta de exclusivos músicos locales y un coro de más de 70 voces contando con la presencia de @da_capo_camerata_vocal de la provincia de San Luis como coro invitado. En la primera parte escucharemos un concierto para órgano con la interpretación del mtro Mario Masera con un repertorio dedicado íntegramente a J. S. Bach. Con la dirección general del Mtro @guidovacca2023 y el marco único de la Basílica de San Francisco estará todo preparado para disfrutar de esta composición exquisita del compositor noruego. Podés adquirir tu entrada a través de @entradaweb o buscando el link en la Bio de nuestro Instagram. Parte de la recaudación se entregará para obras de la comunidad religiosa." View this post on Instagram

La velada comenzará con un segmento especial dedicado a la música barroca. En la primera parte del concierto, el organista Mario Masera interpretará obras de Johann Sebastian Bach en el órgano de la Basílica, ofreciendo un contrapunto clásico a la obra central de Gjeilo.