El coro Estudio Vocal Universitario cierra su temporada 2025 en la Basílica de San Francisco

La agrupación coral Estudio Vocal Universitario (EVU) dirigida por Guido Vacca ofrecerá su concierto de clausura de la temporada 2025 este domingo 30 de noviembre. La cita es a las 21 en la histórica Basílica de San Francisco (Av. España y Necochea, Ciudad), un escenario ideal por su acústica y valor patrimonial. Las entradas tienen un valor de $22.000 y ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Entradaweb.
El programa central de la velada será la interpretación de la "Sunrise mass", una obra contemporánea del compositor noruego Ola Gjeilo, escrita específicamente para coro y orquesta de cuerdas. Para esta ocasión, se ha conformado un ensamble orquestal integrado por una veintena de músicos locales de alto nivel técnico, quienes acompañarán a una imponente masa coral de 70 cantantes. Este cuerpo vocal estará compuesto por los miembros actuales del EVU, ex integrantes, refuerzos convocados especialmente y la participación destacada de Da Capo Camerata Vocal, agrupación invitada de la provincia de San Luis dirigida por Pablo Eggarter.
La velada comenzará con un segmento especial dedicado a la música barroca. En la primera parte del concierto, el organista Mario Masera interpretará obras de Johann Sebastian Bach en el órgano de la Basílica, ofreciendo un contrapunto clásico a la obra central de Gjeilo.
El evento tiene un componente benéfico: parte de lo recaudado por la venta de tickets será destinado a las obras de mantenimiento y restauración que se llevan a cabo en la Basílica.