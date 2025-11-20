Ernesto "Flaco" Suárez y Marcelo Lacerna conforman una dupla icónica dentro del teatro mendocino. Este año los actores le regalaron al público el regreso de “Ni fu, ni fa”, el clásico de la cartelera local en el que el humor se vuelve protagonista a través de los geniales textos de Roberto Fontanarrosa. Después de realizar exitosas funciones, la obra despedirá el 2025 con una presentación especial el sábado 22 de noviembre a las 21.30 en el Teatro Quintanilla (subsuelo de Plaza Independencia).
"Ni fu, ni fa", el clásico del humor con Ernesto Suárez y Marcelo Lacerna, despide el 2025 en el Quintanilla
En este espectáculo basado en cuentos de Fontanarrosa, la genial dupla actoral despliega una mirada irónica sobre las manías, vicios y costumbres de los argentinos
Las entradas tienen un valor de $15.000 y se pueden conseguir en EntradaWeb.
En “Ni fu, ni fa” la sociedad actoral comandada por el maestro Suárez despliega una crítica irónica sobre las manías, vicios y costumbres de los argentinos a través de los textos del inconfundible autor rosarino, que con un lenguaje claro y sencillo, trabaja el humor cuestionando profundamente nuestra manera de ser, aunque sin renunciar nunca a la ternura.
Con una temática diferente a la desarrollada en La Sanata (el otro clásico teatral de Suárez y Lacerna sobre textos de Fontanarrosa), pero con el mismo estilo humorístico, ambos transcurren por el espíritu de personajes que, en lugar de bajonearse por la crisis, desarrollan la ilusión desde la mesa de un bar.
“Seguimos desmitificando al guapo argentino. Nos metemos en la piel de una sufriente madre que cree educar correctamente a su hijo. Mostramos uno de los nuevos oficios de la esplendorosa época que vivimos los argentinos. Nos reímos sin piedad del ridículo galán que todos llevamos adentro. Y, para hacerla completa, les echamos una ácida mirada a los humanos, con todas sus manías, prejuicios y obsesiones desde el mundo canino”, cuentan los protagonistas.
Y agregan: “Ni fu, ni fa… ni chicha, ni limonada, ni carne, ni pescado, ni muy muy, ni tan tan, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro… Así somos los argentinos, así seguimos y este parece ser nuestro destino. Fontanarrosa y nosotros no hacemos otra cosa que aprovechar tanto material agregándole una sonrisa, una mirada crítica, un guiño cómplice y un poco de sanata, para ofrecerle al público un menú que esperamos sea del agrado de todos”.