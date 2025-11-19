Una noche de glamour y provocación elegante es la promesa del show "La Burleza: belleza en idioma burlesque". La propuesta tendrá lugar en el Teatro Quintanilla (subsuelo de Plaza Independencia) el viernes 21 de noviembre a las 21. Las entradas están a la venta en EntradaWeb.
"La Burleza: belleza en idioma burlesque" ilumina el Teatro Quintanilla
La compañía Le Bisou de Burlesque regresa con su espectáculo "La Burleza: belleza en idioma burlesque", una producción que celebra la feminidad, el arte del striptease clásico y el glamour de la performance de variedades
La obra, que ha cautivado a audiencias con su mezcla de seducción, humor y deslumbrantes coreografías, se presentará en una única función que promete una noche inolvidable.
"La Burleza" es más que un espectáculo; es una experiencia inmersiva que transporta al público a la época dorada del burlesque. Con un elenco de artistas que dominan el arte de la provocación con dinamismo y elegancia, la obra despliega números que van desde lo cómico hasta lo profundamente sensual, siempre bajo la premisa de celebrar la belleza en todas sus formas.
"El burlesque es un acto de empoderamiento, donde las artistas se adueñan de su cuerpo y de su narrativa. En 'La Burleza' invitamos al público a redescubrir la belleza a través de un lenguaje escénico que es audaz y sofisticado a la vez," afirma Rocío Ailín Rodríguez directora del espectáculo.