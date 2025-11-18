El desafío matemático (2.000 + 4 x 10) - (500 ÷ 5) es una buena manera de que tu cabeza funcione mejor. Estos ejercicios se resuelven correctamente aplicando el sistema PEMDAS. Pero un pequeño error puede dar un resultado incorrecto. Estos cálculos prueban un principio clave en matemáticas: el orden necesario para realizar las operaciones. Además, sirven para ejercitar el cerebro.
Desafío matemático: ¿cuánto es (2.000 + 4 x 10) - (500 ÷ 5)?
No son demasiadas las personas que pueden resolver este desafío matemático. Es más, existen varias que, incluso con estudios superiores o universitarios, no logran llegar a resolver el ejercicio de manera correcta.
Cada desafío matemático destaca la relevancia de aplicar la jerarquía en esta disciplina para llegar al resultado correcto en la resolución de cálculos combinados. Incluso es posible resolverlo en 7 segundos poniendo a funcionar tu cerebro.
La regla que debe aplicarse para resolver este desafío matemático y determina el orden de resolución en los cálculos mixtos es denominada PEMDAS por sus siglas en inglés (Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, and Subtraction) y comprende los siguientes pasos.
- En primer lugar: resolver los paréntesis (en caso de haberlos con las multiplicaciones o divisiones como prioridad).
- En segundo lugar: resolver los exponentes (en caso de haberlos).
- En tercer lugar: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.
- En cuarto lugar: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).
Si no se respeta este orden se llega a un resultado incorrecto, por lo que ejercicios aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (2.000 + 4 x 10) - (500 ÷ 5)?.
Cómo resolver este desafío matemático
Paso 1: resolver las operaciones dentro de los paréntesis, de izquierda a derecha -con prioridad para las divisiones o multiplicaciones y luego las sumas o restas-.
a) (2.000 + 4 x 10) - (500 ÷ 5)
b) (2.000 + 40) - (500 ÷ 5)
Paso 2: resolver las operaciones que están fuera de los paréntesis, una vez que estos ya han sido resueltos.
c) 2.040 - 100
d) Resultado final: 1940
Desafío matemático: beneficio para el cerebro
Lograr el resultado correcto de este desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y mejora nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.
Llegar a la solución correcta de este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.