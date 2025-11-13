El desafío matemático (90 + 2 x 5) - (500 ÷ 5) es una buena manera de que tus neuronas conecten y tu cabeza funcione cada día un poco mejor. Estos ejercicios se resuelven aplicando el sistema PEMDAS. No obstante, un pequeño error puede llevarte al resultado incorrecto. Estos cálculos prueban un principio clave en matemáticas: el orden necesario para realizar las operaciones. Además, sirven para ejercitar el cerebro.
Desafío matemático: ¿cuánto es (90 + 2 x 5) - (500 ÷ 5)?
Otro desafío matemático para ejercitar tu cerebro y mejorar tu rapidez mental. Si se aplica la ley PEMDAS se llega al resultado correcto
Son pocas las personas que pueden resolver este desafío matemático. Es más, existen algunas que aun con estudios superiores o universitarios no logran llegar a resolver el ejercicio de manera correcta.
Cada desafío matemático desarrollado en esta sección, destaca la importancia de aplicar la jerarquía en esta disciplina para llegar al resultado correcto en la resolución de cálculos combinados. Incluso es posible resolverlo en 10 segundos poniendo a funcionar tu cerebro.
La regla de oro que se debe aplicar para resolver este desafío matemático y determina el orden de resolución en los cálculos mixtos es conocida como PEMDAS por sus siglas en inglés (Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, and Subtraction) y comprende los siguientes pasos.
- En primer lugr: resolver los paréntesis (en caso de haberlos con las multiplicaciones o divisiones como prioridad).
- En segundo lugr: resolver los exponentes (en caso de haberlos).
- En tercer lugar: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.
- En cuarto lugar: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).
Si no se respeta este orden se llega a un resultado erróneo, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (90 + 2 x 5) - (500 ÷ 5)?.
Cómo resolver este desafío matemático
Paso 1: resolver las operaciones dentro de los paréntesis, siempre de izquierda a derecha -con prioridad para las divisiones o multiplicaciones y luego las sumas o restas-.
a) (90 + 2 x 5) - (500 ÷ 5)
b) (90 + 10) - (500 ÷ 5)
Paso 2: resolver las operaciones que están fuera de los paréntesis, una vez que estos ya han sido resueltos.
c) 100 - 100
d) Resultado final: 0
Desafío matemático: beneficio para el cerebro
Llegar al resultado correcto de este desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y acelera nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.
Encontrar la solución correcta de este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.