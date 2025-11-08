Desafío matemático: ¿cuánto es (50 + 3 x 5) - (10 ÷ 2)?

La regla que se debe aplicar para resolver este desafío matemático y determina el orden de resolución en los cálculos mixtos es conocida como PEMDAS por sus siglas en inglés (Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, and Subtraction) y comprende los siguientes pasos.

Primer paso: resolver los paréntesis (en caso de haberlos con las multiplicaciones o divisiones como prioridad).

Segundo paso: resolver los exponentes (en caso de haberlos).

Tercer paso: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.

Cuarto paso: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

Si no se respeta este orden se llega a un resultado erróneo, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (50 + 3 x 5) - (10 ÷ 2) ?.

Cómo resolver este desafío matemático

Paso 1: resolver las operaciones que están dentro de los paréntesis, siempre de izquierda a derecha -con prioridad para las divisiones o multiplicaciones y luego las sumas o restas-.

a) (50 + 3 x 5) - (10 ÷ 2)

b) (50 + 15) - 5

Paso 2: resolver las operaciones que están fuera de los paréntesis, una vez que estos ya han sido resueltos.

c) 65 - 5

d) Resultado final: 60

Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro

Obtener el resultado correcto de este desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y acelera nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

Cerebro desafío matemático El cerebro se activa cuando resuelves un desafío matemático.

Encpntrar la solución correcta de este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.