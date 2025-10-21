El desafío matemático (100 + 25 ÷ 5) + (9 x 9) es una excelente forma de poner en acción las neuronas. Estos ejercicios se resuelven aplicando el sistema PEMDAS. Sin embargo, un error puede llevar a un resultado erróneo. Estos cálculos prueban un principio clave en matemáticas: el orden para realizar las operaciones. Además, sirven para ejercitar el cerebro.
Desafío matemático: ¿cuánto es (100 + 25 ÷ 5) + (9 x 9)?
Desafío matemático para poner a prueba tu cerebro. Si se aplica la ley matemática PEMDAS se llega al resultado correcto
No son muchas las personas que solucionan correctamente este desafío matemático. Es más, algunas tienen estudios superiores o universitarios y no siempre pueden resolver el ejercicio de manera correcta.
Este desafío matemático revela la importancia de aplicar la jerarquía en esta disciplina para llegar al resultado en la resolución de cálculos combinados. Y es posible resolverlos en 10 segundos poniendo a funcionar tu cerebro.
La regla que debe aplicarse para resolver este desafío matemático y determina el orden de resolución en las operaciones mixtas se conoce como PEMDAS por sus siglas en inglés (Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, and Subtraction) y tiene los siguientes pasos.
- En primer lugar: resolver los paréntesis (en caso de haberlos).
- En segundo lugar: resolver los exponentes (en caso de haberlos).
- En tercer lugar: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.
- En cuarto lugar: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).
Si no se sigue este orden se llega a un resultado erróneo, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (100 + 25 ÷ 5) + (9 x 9)?.
Cómo resolver este desafío matemático
Paso 1: solucionar las operaciones que están entre paréntesis, siempre de izquierda a derecha -primero las divisiones o multiplicaciones y luego las sumas o restas-.
a) (100 + 25 ÷ 5) + (9 x 9)
b) (100 + 5) + (81)
Paso 2: resolver las operaciones restantes fuera de los paréntesis, ya una vez que estos han sido resueltos.
c) 105 + 81
d) Resultado final: 186
Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro
Lograr el resultado correcto en este desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y agudiza nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.
Obtener la solución de este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.