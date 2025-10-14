El desafío matemático (80 + 25 ÷ 5) + (6 x 6) es una gran manera de poner en funcionamiento las neuronas. Estos ejercicios se resuelven aplicando el sistema PEMDAS. No obstante, un error puede llevar a un resultado equívoco. Estos cálculos prueban un principio clave en matemáticas: el orden para realizar las operaciones. Además, sirven para ejercitar el cerebro.
Desafío matemático: ¿cuánto es (80 + 25 ÷ 5) + (6 x 6)?
Un buen desafío matemático para entrenar tu cerebro. Si se aplica la ley matemática PEMDAS se llega al resultado correcto
No son demasiadas las personas que solucionan rápidamente este desafío matemático. Es más, algunas tienen estudios superiores o universitarios y no siempre logran resolver el ejercicio de manera correcta.
Este tipo de desafío matemático marca la relevancia de aplicar la jerarquía en esta disciplina para llegar al resultado en la resolución de cuentas. Y es posible resolverlos en 5 segundos poniendo a funcionar a full tu cerebro.
La regla que siempre hay que aplicar para resolver este desafío matemático y determina el orden de resolución en las operaciones mixtas se conoce como PEMDAS por sus siglas en inglés y tiene los siguientes pasos.
- Primero: resolver los paréntesis (en caso de haberlos).
- Segundo: resolver los exponentes (en caso de haberlos).
- Tercero: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.
- Cuarto: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).
Si no se sigue este orden se llega a un resultado erróneo, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (50 + 35 ÷ 5) + (5 x 4)?.
Cómo resolver el desafío matemático
Paso 1: se deben resolver las operaciones que están entre paréntesis, de izquierda a derecha -primero las divisiones o multiplicaciones y luego las sumas o restas-.
a) (80 + 25 ÷ 5) + (6 x 6)
b) (80 + 5) + (36)
Paso 2: resolver las operaciones restantes fuera de los paréntesis, ya una vez que estos han sido resueltos.
c) 85 + 36
d) Resultado final: 111
Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro
Llegar al resultado correcto en este desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y agudiza nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.
Hallar la respuesta de este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.