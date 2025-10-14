Desafío matemático: ¿cuánto es (80 + 25 ÷ 5) + (6 x 6)?

La regla que siempre hay que aplicar para resolver este desafío matemático y determina el orden de resolución en las operaciones mixtas se conoce como PEMDAS por sus siglas en inglés y tiene los siguientes pasos.

Primero: resolver los paréntesis (en caso de haberlos).

Segundo: resolver los exponentes (en caso de haberlos).

Tercero: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.

Cuarto: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

Si no se sigue este orden se llega a un resultado erróneo, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (50 + 35 ÷ 5) + (5 x 4)?.

Cómo resolver el desafío matemático

Paso 1: se deben resolver las operaciones que están entre paréntesis, de izquierda a derecha -primero las divisiones o multiplicaciones y luego las sumas o restas-.

a) (80 + 25 ÷ 5) + (6 x 6)

b) (80 + 5) + (36)

Paso 2: resolver las operaciones restantes fuera de los paréntesis, ya una vez que estos han sido resueltos.

c) 85 + 36

d) Resultado final: 111

Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro

Llegar al resultado correcto en este desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y agudiza nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

Cerebro.jpg Tu cerebro funcionará mejor con un buen desafío matemático.

Hallar la respuesta de este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.