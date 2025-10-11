Desafío matemático: ¿cuánto es (50 + 35 ÷ 5) + (5 x 4)?

La regla que siempre debe aplicarse para resolver este desafío matemático y determina el orden de resolución en las operaciones mixtas se conoce como PEMDAS por sus siglas en inglés y tiene los siguientes pasos.

En primer lugar: resolver los paréntesis (en caso de haberlos).

En segundo lugar: resolver los exponentes (en caso de haberlos).

En tercer lugar: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.

En cuarto lugar: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

De no seguirse este orden se llega a un resultado erróneo, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (50 + 35 ÷ 5) + (5 x 4)?.

Cómo resolver el desafío matemático

Paso 1: hay que resolver las operaciones que están entre paréntesis, de izquierda a derecha -primero las divisiones o multiplicaciones y luego las sumas o restas-.

a) (50 + 35 ÷ 5) + (5 x 4)

b) (50 + 7) + (20)

Paso 2: resolver las operaciones restantes fuera de los paréntesis, ya una vez que estos han sido resueltos.

c) 57 + 20

d) Resultado final: 77

Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro

Obtener el resultado correcto en este desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y agudiza nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

Cerebro Nuestro cerebro se pone en funcionamiento cuando se anima a resolver un desafío matemático.

Encontrar la respuesta de este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.