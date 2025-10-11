Inicio Sociedad Desafío matemático
En menos de 5 segundos

Desafío matemático: ¿cuánto es (50 + 35 ÷ 5) + (5 x 4)?

Otro desafío matemático para entrenar tu cerebro. Si se aplica la ley matemática PEMDAS se llega al resultado correcto

Por UNO
Desafío matemático para que las neuronas activen tu cerebro.

Desafío matemático para que las neuronas activen tu cerebro.

El desafío matemático (50 + 35 ÷ 5) + (5 x 4) es una gran forma de poner en funcionamiento las neuronas. Estos ejercicios se resuelven aplicando el sistema PEMDAS. No obstante, un error puede llevar a un resultado erróneo. Estos cálculos prueban un principio clave en matemáticas: el orden para realizar las operaciones. Además, sirven para ejercitar el cerebro.

No son muchas las personas que solucionan rápidamente este desafío matemático. Es más, algunas tienen estudios superiores o universitarios y no siempre logran resolver el ejercicio de manera correcta.

Desafío Matemático mujer pensando
Un buen desaf&iacute;o matem&aacute;tico te pone a pensar y mejora tu rapidez mental.

Un buen desafío matemático te pone a pensar y mejora tu rapidez mental.

Estos desafíos matemáticos marcan la relevancia de aplicar la jerarquía en matemática para llegar al resultado en la resolución de cuentas. Y es posible resolverlos en 10 segundos poniendo a funcionar a full tu cerebro.

La regla que siempre debe aplicarse para resolver este desafío matemático y determina el orden de resolución en las operaciones mixtas se conoce como PEMDAS por sus siglas en inglés y tiene los siguientes pasos.

  • En primer lugar: resolver los paréntesis (en caso de haberlos).
  • En segundo lugar: resolver los exponentes (en caso de haberlos).
  • En tercer lugar: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.
  • En cuarto lugar: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

De no seguirse este orden se llega a un resultado erróneo, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (50 + 35 ÷ 5) + (5 x 4)?.

Cómo resolver el desafío matemático

Paso 1: hay que resolver las operaciones que están entre paréntesis, de izquierda a derecha -primero las divisiones o multiplicaciones y luego las sumas o restas-.

a) (50 + 35 ÷ 5) + (5 x 4)

b) (50 + 7) + (20)

Paso 2: resolver las operaciones restantes fuera de los paréntesis, ya una vez que estos han sido resueltos.

c) 57 + 20

d) Resultado final: 77

Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro

Obtener el resultado correcto en este desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y agudiza nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

Cerebro
Nuestro cerebro se pone en funcionamiento cuando se anima a resolver un desaf&iacute;o matem&aacute;tico.

Nuestro cerebro se pone en funcionamiento cuando se anima a resolver un desafío matemático.

Encontrar la respuesta de este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.

Temas relacionados:

Te puede interesar