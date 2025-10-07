Inicio Sociedad Desafío matemático
En menos de 5 segundos

Desafío matemático: ¿cuánto es (100 + 20 ÷ 5) + (20 x 2)?

Un nuevo desafío matemático para tu cerebro. Si se aplica la ley matemática PEMDAS se llega al resultado correcto

Desafío matemático para activar tu cerebro.

El desafío matemático (100 + 20 ÷ 5) + (20 x 2) es una excelente manera de poner en marcha las neuronas. Estos ejercicios se resuelven aplicando el sistema PEMDAS. Sin embargo, un error puede llevar a un resultado erróneo. Estos cálculos prueban un principio clave en matemáticas: el orden para realizar las operaciones. Además, sirven para ejercitar el cerebro.

No son demasiadas las personas que solucionan rápidamente este desafío matemático. Incluso hay muchas que tienen estudios superiores o universitarios y no siempre logran resolver el ejercicio de manera correcta.

Desafío matemático

Este tipo de ejercicio matemático resalta la importancia de aplicar la jerarquía en la materia para llegar al resultado en la resolución de cuentas. Y es posible resolverlos en 5 segundos poniendo a funcionar tu cerebro.

La regla que debe aplicarse para resolver este desafío matemático y que determina el orden de resolución en las operaciones mixtas se conoce como PEMDAS por sus siglas en inglés. Tiene los siguientes pasos.

  • Primero: resolver los paréntesis (en caso de haberlos).
  • Segundo: resolver los exponentes (en caso de haberlos).
  • Tercero: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.
  • Cuartio: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

De no seguirse este orden se llega a un resultado erróneo, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (100 + 20 ÷ 5) + (20 x 2).

Cómo resolver el desafío matemático

Paso 1: resolver las operaciones que están entre paréntesis, de izquierda a derecha -primero las divisiones o multiplicaciones y luego las sumas o restas-.

a) (100 + 20 ÷ 5) + (20 x 2)

b) (100 + 4) + (20 x 2)

Paso 2: resolver las operaciones restantes fuera de los paréntesis, ya una vez que estos han sido resueltos.

c) 104 + 40

d) Resultado final: 144

Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro

Llegar al resultado correcto en este desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y agudiza nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

El cerebro se activa si te animás a un desafío matemático.

Encontrar la respuesta de este tipo de desafío matemático mejora la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.

