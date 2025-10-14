Quién es la líder narco de 19 años que contrataba mulas para traficar cocaína de Bolivia a Mendoza

La mula que habia contratado la narco traía 99 envoltorios de cocaína La joven de 33 años que fue contratado como mula, trasladó 99 envoltorios de cocaína en su estómago. La carga de drogas pesó en total más de un kilo.

El sábado, la Policía de Narcotráfico de Mendoza las interceptó en un tour de compras sobre la Ruta 141 en la intersección con la Ruta 20 de Caucete, en la vecina provincia.

A través de análisis médicos se corroboró que Nely traía 99 cápsulas de cocaína en el estómago.

La carga no era menor, la boliviana traía en total 1,14 kilos de cocaína, una carga que en el mercado local se comercializa a más de 1.000 dólares por kilo, lo que actualmente serían $1,4 millones. Ese valor se duplica cuando la droga se va a estirando en medio de la venta.

Hasta el lunes ambas estuvieron presas en la Unidad 32 incomunicadas y este martes estaba previsto que las trasladasen a la cárcel federal.

La pyme familiar que intentó ingresar 6 kilos de cocaína

La división de Narcotráfico del Valle de Uco tenía en el radar a Janet desde hace poco más de 6 meses. Fue luego de que su padre fuera detenido por Gendarmería Nacional en San Juan transportando drogas.

Él, que hasta entonces era el jefe de la banda, transportaba 5 kilos de cocaína camuflada en una rueda de auxilio. Los pesquisas aseguran que también la había conseguido en Bolivia en donde tendría grandes vínculos con varios carteles.

El hombre quedó preso en la cárcel de Chimbas y conociendo su perfil, los pesquisas sabían que intentaría reflotar el negocio que tenía montado.

La elegida para hacerse cargo de la pyme familiar fue Janet, quien simulaba viajar a Bolivia para hacer tours de compras y abastecer los dos negocios que tenía su familia como vidriera. En realidad la joven estaba aceitando los contactos narcos que su padre había tejido previamente.

Siguiéndole los pasos los investigadores sabían que Janet volvería de Bolivia en un colectivo que tenía como destino San Juan. Le montaron un seguimiento desde el límite de La Rioja hasta que ingresó a San Juan y así identificaron el colectivo en el que viajaba pero no sabían quién era la acompañante que hacía de mula para transportar la droga.

Se bajaron del micro para subirse a un taxi y ahí las atraparon

Detrás de ese micro, los policías notaron que en el cruce entre las rutas 141 y ruta 20 en Caucete, el colectivo se detuvo y Janet y una acompañante bajaron justo al lado de un taxi que las esperaba. En ese momento le cayeron encima y las detuvieron.

Al revisarlas no se les encontró ninguna sustancia prohibida, pero esos policías le pidieron autorización al fiscal para realizarles radiografías y corroborar si no traían la droga en el sistema digestivo o escondida en otras zonas del cuerpo.

Las imágenes que se tomaron en el hospital Rawson revelaron que Nely traía 99 envoltorios de cocaína que había tragado recientemente. Tanto que no sólo le cubrían todo el estómago, sino que tenía también cubierto el esófago.

Era tan grande la cantidad de envoltorios que tenía, que pesó más de un kilo de cocaína, que el procedimiento se demoró hasta el sábado, que fue cuando la mujer terminó de eliminar todos esos paquetitos que se había tragado.

"Lo que terminamos de desbaratar no era una banda menor porque hay que entender que intentaron ingresar 6 kilos de cocaína en pocos meses. Lo que presumimos que tenía como destino una parte para San Juan, otro tanto para el Valle de Uco y el resto para el Sur de la provincia e incluso para llevarla a Neuquén", explicó uno de los policías que trabajó en la investigación del caso.

Allanaron 3 domicilios y una celda del penal de Chimbas

Tras la detención de la joven narco y la mula que había contratado, los efectivos de Narcotráfico de Mendoza, que tuvieron colaboración del Departamento de Drogas Ilegales de San Juan, efectuaron 4 allanamientos casi en simultáneos.

Tres fueron en Vista Flores, en Tunuyán, en donde la familia tenía su casa y dos negocios. Allí se secuestró $1.600.000, 100 dólares y 220 pesos bolivianos, además de 4 celulares que se usarán como pruebas.

En tanto, los efectivos sanjuaninos allanaron también la celda del padre de Janet, en el penal de Chimbas.