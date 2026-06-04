El espeluznante significado del peluche del puerquito rosa en la calle

El caso más reciente del peluche del puerquito rosa

La alerta roja por el peluche del puerquito rosa se encendió nuevamente este 2 de junio cuando un hombre de entre 30 y 35 años, identificado extraoficialmente como "Sam" o Aníbal, fue ultimado a tiros. Un comando armado lo atacó con fusiles de asalto afuera de un domicilio en la colonia 10 de Mayo.

Cuando las autoridades llegaron para acordonar el área, encontraron la ya habitual "firma": un cerdito de peluche rosa con manchas oscuras descansando sobre el pavimento, justo afuera de la vivienda baleada.

Un patrón escalofriante: las otras víctimas

Este homicidio no es un hecho aislado. La tendencia criminal comenzó a notarse a mediados de mayo y ha cobrado la vida de hombres de distintas edades:

Los adolescentes: El 15 y el 17 de mayo, dos jóvenes de apenas 17 años (Carlos René y Cristian Emanuel) fueron asesinados a balazos en distintos puntos de Culiacán. En ambos casos, el mismo peluche rosa fue abandonado junto a sus cuerpos. Al principio se pensó que era un regalo para una novia, pero el segundo caso descartó la casualidad.

El 15 y el 17 de mayo, dos jóvenes de apenas 17 años (Carlos René y Cristian Emanuel) fueron asesinados a balazos en distintos puntos de Culiacán. En ambos casos, el mismo peluche rosa fue abandonado junto a sus cuerpos. Al principio se pensó que era un regalo para una novia, pero el segundo caso descartó la casualidad. El caso del Centro: Días después, el 28 de mayo, un hombre fue ejecutado a quemarropa frente al Mercado Rafael Buelna ("El Mercadito"). Junto a la víctima no identificada, el sicario dejó el mismo objeto de felpa.

peluche rosa mexico

¿Qué significa el peluche del puerquito rosa?

Aunque ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni la Secretaría de Seguridad Pública han emitido una declaración oficial sobre el móvil de estos crímenes, los especialistas en seguridad y fuentes extraoficiales apuntan a una sola dirección: un narcomensaje.

En el mundo del crimen organizado, abandonar objetos específicos, como este peluche rosa, funciona como una "firma" o una amenaza directa hacia un grupo rival.

El uso de símbolos no es nuevo en la región. En el pasado, los cárteles han dejado claro su mensaje a través de objetos:

2019: Aparecieron cuerpos con carritos de juguete pegados, señalando que las víctimas presuntamente se dedicaban al robo de vehículos.

Aparecieron cuerpos con pegados, señalando que las víctimas presuntamente se dedicaban al robo de vehículos. 2024: Desde el estallido de la guerra interna, se utilizaron pizzas y sombreros como firmas de las distintas facciones.

El peluche del cerdito rosa parece ser la nueva marca de esta cruenta guerra que mantienen las facciones de Los Chapitos y La Mayiza desde el 9 de septiembre de 2024; un conflicto que ha dejado miles de víctimas, narcobloqueos y un clima de terror en las calles de Culiacán.

Por ahora, el misterio oficial del puerquito rosa continúa, sumando incertidumbre y miedo entre los habitantes de la capital sinaloense, quienes ven cómo un inofensivo juguete de felpa se ha convertido en el nuevo símbolo de la muerte.