El truco para agarrar un peluche en las máquinas y ganar sin perder plata: el paso a paso

Hay un juego que es el clásico de los más pequeños cuando lo ven en las plazas o parques de juegos. Para los más grandes también es uno de los más elegidos por el desafío que implica intentar sacar un peluche de su interior. Aunque pareciera imposible, hay un truco que se ha puesto en práctica para sacar ese peluchito que te encanta y funcionó.
Cuando alguien está de vacaciones en la playa y uno de los clásicos del verano y no hay mucho que hacer es la máquina de peluches, que se encuentra en todos los locales de juegos electrónicos de los balnearios. También es común verlo en cualquier centro comercial al que desees llevar a tu sobrino o hermano. Pero como siempre, ganar un premio en alguno de estos aparatos es una verdadera odisea de la que un niño o adulto casi siempre sale derrotado.
Lo cierto es que parte de lo que implica ganar en este juego es tener mucha suerte. Las máquinas cuentan con un algoritmo que a veces le da mas agarre a la pinza pero es muy difícil de predecir a menos que estés mucho tiempo observando como juegan los otros.
El truco para poder agarrar un peluche en las máquinas y ganar: el paso a paso
Personas que han pasado tiempo observando y analizando el juego, dan algunos consejos para evitar gastarte miles de pesos intentando agarrar alguno de los muñecos que están en su interior.
- Primero, es importante que el muñeco se encuentre por encima de los demás. Si está apretado con otros o esta enganchado con la parte de algún otro jamás lo podrás sacar.
- Buscá un peluche o muñeco que esté lo mas cerca del agujero de salida. Si te vas por una esquina aumentas mucho la probabilidad que durante el trayecto de la garra se caiga.
- Normalmente requieres de tres a 5 intentos que te toque el turno de ganar. Uno para probar que tan atorado esta el muñeco, otro para "medir" de donde lo puedes tomar y otros para acomodarlo y sacarlo. A veces puedes esperar a que una persona juegue y te puede ahorrar uno o dos movimientos pero tambien corres el riesgo de que te gane el muñeco.
- La garra la tienes que apuntar de tal forma que abrace el pecho del muñeco como si fuera un chaleco, si buscas agarrar la cabeza del peluche o los brazos o patas es poco probable que se quede en la garra. Por lo tanto evita a toda costa los muñecos que se encuentren en vertical o parados.