El truco para agarrar un peluche en las máquinas y ganar sin perder plata: el paso a paso

Cuando alguien está de vacaciones en la playa y uno de los clásicos del verano y no hay mucho que hacer es la máquina de peluches, que se encuentra en todos los locales de juegos electrónicos de los balnearios. También es común verlo en cualquier centro comercial al que desees llevar a tu sobrino o hermano. Pero como siempre, ganar un premio en alguno de estos aparatos es una verdadera odisea de la que un niño o adulto casi siempre sale derrotado.

maquina de peluche (1) Suele ser muy difícil sacar muñecos o peluches de la máquina.

Lo cierto es que parte de lo que implica ganar en este juego es tener mucha suerte. Las máquinas cuentan con un algoritmo que a veces le da mas agarre a la pinza pero es muy difícil de predecir a menos que estés mucho tiempo observando como juegan los otros.