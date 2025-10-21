La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, presentó este martes el nuevo sistema tecnológico para combatir el ingreso de elementos prohibidos a las cárceles con un sistema antidrones y que permite frenar las comunicaciones ilegales desde el interior de los penales.
Mercedes Rus presentó un sistema antidrones contra el ingreso de droga en los penales
La Provincia invirtió $2.334 millones en un sistema que detecta sobrevuelos y ubica al operador. También bloquea celulares no autorizados
El sistema, que requirió una inversión de $2.334.900.000, permitirá monitorear señales dentro de los establecimientos penitenciarios, detectar la presencia de celulares no autorizados y bloquearlos de forma selectiva.
Además, contará con una plataforma antidrones de última generación que permite detectar el sobrevuelo de aeronaves y repeler drones que intenten ingresar objetos prohibidos como drogas, teléfonos o armas.
El sistema también identifica el punto exacto desde donde se opera el dron, detener al operador y hacer un análisis forense del dispositivo.
"La idea es impedir el sobrevuelo no autorizado y evitar que se utilicen drones para introducir elementos prohibidos, como celulares o drogas, dentro de los complejos penitenciarios. Lo que estamos haciendo es garantizar que nada de lo que la ley prohíbe pueda ingresar por vía aérea a las cárceles de Mendoza”, explicó el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich.
Por su parte, la ministra Rus remarcó: "Este tipo de medidas son clave, porque en otras cárceles del país se ha detectado el uso de drones para introducir celulares y droga, lo que convierte a los servicios penitenciarios en espacios de demanda y circulación de estupefacientes. Eso perjudica a todo el sistema de seguridad, ya que fomenta y fortalece circuitos de comercialización de droga en los distritos de residencia de las cárceles”.
Sistema integral de control penitenciario que promueve Mercedes Rus
El gobernador Alfredo Cornejo y la ministra Rus fueron los encargados de presentar el nuevo sistema integral de control penitenciario el 1 de abril, que incluye pilares fundamentales: control unificado de accesos, aparatos de bloqueo selectivo de señales de celulares y un avanzado Sistema de Videovigilancia e incorporación de equipos de radiocomunicación.
El objetivo es prevenir el ingreso de elementos prohibidos y cortar los vínculos ilegales entre internos, personal penitenciario y personas externas. Los visitantes que ingresan a un penal ahora deben pasar por detectores de metales, registro fílmico y palpado físico. Es por este motivo -señalaron desde el Gobierno- que se está realizando una fuerte inversión en tecnología.
“Estamos sumando 300 cámaras en proceso de instalación en los lugares de ingreso y en la zona de visitas, con sensores de movimiento”, señaló Rus.
"El objetivo principal es reforzar la vigilancia y prevenir el ingreso de elementos prohibidos y la comisión de delitos desde el interior de las cárceles”, señaló la ministra. Asimismo, esta incorporación de tecnología debe estar acompañada por una constante capacitación del recurso humano y su respectiva actualización de los protocolos de acción.
En este sentido, en 2024, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) instruyó de forma teórica y práctica a más de 20 efectivos de Almafuerte II en el manejo del sistema de escaneo Nuctech, destinado a reconocer e identificar drogas, explosivos y otros materiales ilícitos.
Además, desde el Servicio Penitenciario informaron que en los próximos días comenzará a funcionar un sistema de reconocimiento facial de personas privadas de libertad y personal penitenciario, a fin de que se establezca una conexión automática de identificación entre la propia base de datos de las cámaras y el sistema cerrado que posee la institución.