La ANDIS restablece pensiones no contributivas por invalidez y detiene auditorías en todo el país

pensiones no contributivas por discapacidad

En consecuencia, la Resolución 12.621, firmada por el interventor Alejandro Alberto Vilches, dispuso dejar sin efecto las suspensiones de los beneficios detallados en el Anexo I del expediente.

Además, reanudar los pagos desde el mes en que fueron interrumpidos. Notificar a los beneficiarios y comunicar a la ANSES para que reactive el pago de las prestaciones. Suspender la continuidad de las auditorías sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral mientras dure la medida judicial.

Las disposiciones se dictaron en el contexto de la intervención de la ANDIS dispuesta por el Decreto 601/2025, que designó a Vilches al frente del organismo por un plazo de 180 días, con el objetivo de reordenar los procedimientos internos y garantizar la continuidad de las prestaciones sociales destinadas a personas con discapacidad.

Con estas resoluciones, el organismo busca dar cumplimiento a la justicia y asegurar la protección de los derechos de los titulares de pensiones no contributivas, al tiempo que revisa los mecanismos administrativos aplicados durante los procesos de control y verificación.

La situación de las pensiones no contributivas en Mendoza

En Mendoza, la Justicia Federal en San Rafael sancionó a ANDIS, como también al ANSES por no reanudar el pago de las pensiones por invalidez laboral, pese a que efectivamente lo hizo en otros puntos del país.

Diego Spagnuolo (ex ANDIS) Diego Spagnuolo ex titular de la ANDIS fue denunciado por presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

La negativa de la ANDIS a acatar la medida de la Justicia derivó en sanciones económicas diarias por un monto de $15.000 en favor del beneficiario.

En la provincia hay una cataratas de reclamos contra el organismo que tramita los beneficios para las personas con discapacidad.