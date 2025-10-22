Chubut: la desaparición que recordó el caso de un hombre devorado por un tiburón

El misterio se resolvió de la manera más insólita una semana después, el 26 de febrero. Pescadores de la zona, al cazar un cazón (un tipo de tiburón), descubrieron en su interior un brazo humano.

El miembro fue reconocido por los familiares de Barría gracias a un tatuaje distintivo: una rosa de colores verde y rojo con una inscripción ilegible. Si bien el reconocimiento familiar fue inmediato, la incertidumbre se mantuvo en el ámbito forense, ya que los análisis de ADN no lograron confirmar la identidad de los restos.

Diego Barria, chubut Diego Barría, una de las desapariciones que conmocionaron a Chubut.

A pesar de la versión oficial, que según fuentes fiscales en su momento descartó la participación de terceros, la familia de Diego Alejandro Barría aún hoy sostiene que el joven fue víctima de un homicidio y que su muerte no fue un simple accidente.

La actual búsqueda de Kreder y Morales mantiene en vilo a la comunidad, que espera un desenlace menos dramático que el caso que hoy vuelve a encabezar los titulares de la crónica policial.