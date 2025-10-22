La ciudad petrolera de Comodoro Rivadavia se encuentra nuevamente conmocionada por la desaparición de dos personas, Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, un suceso que inevitablemente ha traído a la memoria uno de los casos más trágicos y extraños de los últimos años en la región: el de Diego Alejandro Barría.
Chubut: la desaparición que recordó el caso de un hombre devorado por un tiburón
Las desapariciones de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales recordaron el caso de Diego Barría y el encuentro de sus restos en un tiburón
A más de dos años de su extravío, el recuerdo de Barría, de 32 años, sigue latente, especialmente por el macabro hallazgo de sus restos en el interior de un animal marino.
El antecedente macabro: Diego Barría
El caso de Diego Alejandro Barría se remonta al 18 de febrero de 2023, cuando el joven salió a pasear en su cuatriciclo por la solitaria zona de Rocas Coloradas. Las alarmas se encendieron cuando el vehículo fue encontrado horas después sobre la playa, destrozado en su carrocería, lo que inició un intenso rastrillaje policial y de Prefectura. También se hallaron su casco y lentes.
El misterio se resolvió de la manera más insólita una semana después, el 26 de febrero. Pescadores de la zona, al cazar un cazón (un tipo de tiburón), descubrieron en su interior un brazo humano.
El miembro fue reconocido por los familiares de Barría gracias a un tatuaje distintivo: una rosa de colores verde y rojo con una inscripción ilegible. Si bien el reconocimiento familiar fue inmediato, la incertidumbre se mantuvo en el ámbito forense, ya que los análisis de ADN no lograron confirmar la identidad de los restos.
A pesar de la versión oficial, que según fuentes fiscales en su momento descartó la participación de terceros, la familia de Diego Alejandro Barría aún hoy sostiene que el joven fue víctima de un homicidio y que su muerte no fue un simple accidente.
La actual búsqueda de Kreder y Morales mantiene en vilo a la comunidad, que espera un desenlace menos dramático que el caso que hoy vuelve a encabezar los titulares de la crónica policial.